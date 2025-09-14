domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 21:25
Ciudad Cultural

FNE 2025: "es uno de los mejores momentos de un alumno", sostuvo Raúl Jorge

Durante la previa de la elección de Representante Capital, Raúl Jorge, intendente capitalino, resaltó el carácter integrador del evento y la importancia de la FNE 2025.

Por  Agustín Weibel
Raúl Jorge valoró la FNE 2025

Raúl Jorge valoró la FNE 2025

Este domingo 14 de septiembre se elegirá a la nueva representante capitalina en el marco de La Fiesta Nacional de Los Estudiantes en Ciudad Cultural, con una edición que por primera vez incluye a candidatas de la modalidad educación especial y la participación de 59 jóvenes. El intendente Raúl Jorge puso en valor la experiencia estudiantil como formativa y transformadora en la FNE 2025.

Embed - Raúl Jorge en la Elección Capital

FNE 2025: "es uno de los mejores momentos de la vida de un alumno", sostuvo Raúl Jorge

Durante una recorrida en la previa de la Elección, el intendente Raúl Jorge se mostró emocionado por la magnitud del evento y el compromiso de los chicos:

Vamos a vivir una noche espectacular, tenemos carpas colmadas de público en general, muchos padres, alumnos y buena onda. Es el comienzo de la fiesta”, expresó.

Además, el intendente recordó con emoción sus propias vivencias en la FNE: “Fui carrocero y tuve mis primeros aprendizajes”, dijo, resaltando el impacto personal y formativo que tiene la fiesta para miles de jóvenes.

Jorge también celebró la integración como uno de los pilares fundamentales de esta edición: “Nos tomamos una semana para exaltar valores”, señaló, en referencia al protagonismo estudiantil, la participación plural y el trabajo en equipo que caracteriza a la FNE.

image

La elección de este año tendrá como escenario central nuevamente el tradicional predio de Ciudad Cultural. Las candidatas desfilarán en grupos para favorecer una mejor apreciación por parte del público y el jurado. Además, se implementará tecnología basada en Inteligencia Artificial para otorgarle mayor dinamismo al evento, un avance que marca un antes y un después en este tipo de celebraciones.

La noche también contará con un cierre musical a cargo del grupo Diableros Jujeños, que aportará ritmo y folklore jujeño a una jornada cargada de emoción.

El intendente concluyó destacando que la fiesta no solo es un evento cultural, sino también un espacio de aprendizaje y crecimiento personal para los estudiantes. “La Fiesta de los Estudiantes es uno de los mejores momentos de la vida de un alumno”, afirmó.

