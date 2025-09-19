viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 14:22
Expectativas.

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

Después de seis años, el Secundario 50 de Tres Pozos regresa a la FNE. Los estudiantes están ansiosos y prometen sorprender.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sefundario 50 de tres pozos (4)
Sefundario 50 de tres pozos (2)
Sefundario 50 de tres pozos (3)
Sefundario 50 de tres pozos (5)
Sefundario 50 de tres pozos (6)
Sefundario 50 de tres pozos (7)
Sefundario 50 de tres pozos (1)

La Fiesta Nacional de los Estudiantes – FNE 2025- sigue regalando historias cargadas de emoción y esfuerzo. Esta vez, los protagonistas son los jóvenes del Secundario Nº 50 de Tres Pozos, quienes después de seis años regresan al desfile de carrozas en Ciudad Cultural con toda la ilusión de revivir la magia de la FNE.

El grupo está integrado por 20 carroceros y profesores asesores que viajaron desde el Santuario de Tres Pozos con un carruaje que rinde homenaje a su lugar de origen y a la institución que los formó. “Nuestro carruaje intenta homenajear al establecimiento donde nos educamos por tantos años. Antes funcionábamos en una capilla prestada y recién este año logramos tener edificio propio”, explicaron los estudiantes con orgullo.

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE tras seis a&ntilde;os con un carruaje homenaje a su comunidad

Una vuelta muy esperada en la FNE

La última participación del colegio fue en 2019, cuando obtuvieron el primer premio en la categoría carruaje. Este antecedente genera alegría, pero también responsabilidad. “Venimos con una trayectoria de primeros premios, y esto es un desafío. Es la primera vez que participamos con un plantel nuevo de directivos y profesores asesores”, señaló la profesora asesora de la institución.

La promoción 2025 comenzó con los trabajos desde principios de año, apenas se aprobó la nota de participación. “Hace seis años que no estamos aquí, y este año queríamos ser parte. Desde que cambió la dirección del colegio nos propusimos volver, y hoy lo estamos logrando”, contó uno de los carroceros.

Una travesía desde Tres Pozos a Ciudad Cultural

El viaje desde Tres Pozos hasta Ciudad Cultural no estuvo exento de dificultades: partieron a las 10 de la mañana y arribaron pasadas las 16 horas, luego de enfrentar algunos inconvenientes en la ruta, especialmente en la zona de la Cuesta. A pesar de ello, la alegría y la ansiedad de los chicos fueron más fuertes.

Esta noche, el Secundario 50 ocupará el lugar número 37 en el desfile de carrozas, donde se espera con expectativa su nueva creación. Con la experiencia de haber sorprendido en cada participación, los jóvenes de Tres Pozos prometen volver a conquistar al público con el entusiasmo y la dedicación que caracteriza a los estudiantes jujeños.

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE tras seis a&ntilde;os con un carruaje homenaje a su comunidad

El orden del Grupo B en la segunda noche de desfile en Ciudad Cultural

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  2. Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  3. Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  4. Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  5. Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  6. Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  7. Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  8. Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  9. Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - Carruaje
  11. Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  12. Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  13. Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  14. EMDEI - Carruaje
  15. Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  16. Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  17. Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  18. Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  19. Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  20. Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  21. Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  23. Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  25. IPSEL - Carruaje
  26. Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  27. Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  28. Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  29. Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  30. Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  31. Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  33. Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  34. Asociación Todos Juntos - Carruaje
  35. Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  36. Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  37. Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  38. Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  39. Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  40. Colegio Privado Nueva Generación – Carruaje

