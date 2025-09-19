El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes – FNE 2025 - sigue regalando historias cargadas de emoción y esfuerzo. Esta vez, los protagonistas son los jóvenes del Secundario Nº 50 de Tres Pozos , quienes después de seis años regresan al desfile de carrozas en Ciudad Cultural con toda la ilusión de revivir la magia de la FNE.

¡Felicidades! FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

El grupo está integrado por 20 carroceros y profesores asesores que viajaron desde el Santuario de Tres Pozos con un carruaje que rinde homenaje a su lugar de origen y a la institución que los formó . “Nuestro carruaje intenta homenajear al establecimiento donde nos educamos por tantos años. Antes funcionábamos en una capilla prestada y recién este año logramos tener edificio propio”, explicaron los estudiantes con orgullo.

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE tras seis años con un carruaje homenaje a su comunidad

La última participación del colegio fue en 2019, cuando obtuvieron el primer premio en la categoría carruaje. Este antecedente genera alegría, pero también responsabilidad. “Venimos con una trayectoria de primeros premios, y esto es un desafío. Es la primera vez que participamos con un plantel nuevo de directivos y profesores asesores”, señaló la profesora asesora de la institución.

La promoción 2025 comenzó con los trabajos desde principios de año, apenas se aprobó la nota de participación. “Hace seis años que no estamos aquí, y este año queríamos ser parte. Desde que cambió la dirección del colegio nos propusimos volver, y hoy lo estamos logrando”, contó uno de los carroceros.

Una travesía desde Tres Pozos a Ciudad Cultural

El viaje desde Tres Pozos hasta Ciudad Cultural no estuvo exento de dificultades: partieron a las 10 de la mañana y arribaron pasadas las 16 horas, luego de enfrentar algunos inconvenientes en la ruta, especialmente en la zona de la Cuesta. A pesar de ello, la alegría y la ansiedad de los chicos fueron más fuertes.

Esta noche, el Secundario 50 ocupará el lugar número 37 en el desfile de carrozas, donde se espera con expectativa su nueva creación. Con la experiencia de haber sorprendido en cada participación, los jóvenes de Tres Pozos prometen volver a conquistar al público con el entusiasmo y la dedicación que caracteriza a los estudiantes jujeños.

