Caso María Luz Herrera: la dolorosa novedad de una pieza clave de la causa

Murió Nay, el gato de María Luz Herrera , la joven jujeña cuya desaparición en Chaco generó una causa judicial que se encamina hacia el juicio. Según informaron allegados a la familia, el animal había sido asistido por un veterinario tras un presunto atropellamiento y finalmente falleció.

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La muerte de Nay tiene una carga emocional profunda para la familia de la jujeña, ya que el gato formaba parte de la vida cotidiana de la joven y, según recordó su entorno, ella no se separaba de su mascota, ni siquiera cuando viajaba.

Ese vínculo hizo que su aparición cobrara una relevancia especial durante la investigación . Nay había sido hallado en uno de los primeros allanamientos realizados en el departamento de la presunta pareja de María Luz, en el marco de las medidas que buscaban reconstruir qué había ocurrido desde su desaparición.

Nay, el gato de María Luz Herrera Nay, el gato de María Luz Herrera

El hallazgo que aportó a la causa

En aquel momento, la madre de María Luz reconoció al animal en Sáenz Peña. Ese reconocimiento fue considerado un dato relevante dentro de la causa, ya que ayudó a fortalecer una de las líneas investigativas que terminó comprometiendo a los principales acusados.

Tras el procedimiento, Nay quedó bajo resguardo de una asociación protectora hasta ser entregado a la familia. Desde entonces, el gato también quedó asociado simbólicamente a la búsqueda de verdad y justicia por María Luz.

Cecilia Leaño le dedicó una emotiva despedida en la que recordó el vínculo inseparable que mantenía con su hija y agradeció el papel que desempeñó durante los momentos más difíciles de la búsqueda. "Gracias por acompañarla hasta su último momento y hacer comprender que algo grave le había pasado. Vos fuiste fiel y te quedaste a esperarla", expresó en un mensaje cargado de emoción.

Foto Diario Chaco Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario Chaco)

Una causa que avanza hacia el juicio

La causa por María Luz Herrera continúa en una etapa avanzada, con la hipótesis fiscal de que la joven fue asesinada y que luego su cuerpo fue hecho desaparecer. Uno de los principales detenidos en la causa, Darío Ezequiel Godoy Florentín, está alojado en el Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Godoy Florentín era la pareja de María Luz Herrera, la joven oriunda de Jujuy que permanece desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

caso maria luz herrera Detenidos por el caso María Luz Herrera

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.