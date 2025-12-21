domingo 21 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de diciembre de 2025 - 20:12
Chaco.

Caso María Luz Herrera: la estremecedora hipótesis del fiscal sobre el asesinato

El fiscal que investiga el femicidio de María Luz Herrera, detalló cómo habrían asesinado a la jujeña en Chaco.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
María Luz Herrera

María Luz Herrera

El fiscal de investigación penal, Gustavo Valero, que lleva adelante la investigación del femicidio de María Luz Herrera en Chaco, detalló la hipótesis que manejan sobre el crimen de la jujeña y por el cual hay dos acusados.

Lee además
Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá
Justicia.

Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá
Detenidos por el caso.
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: cerró la investigación y piden la elevación a juicio

"La joven fue ejecutada con un arma de fuego larga, y tras el asesinato hicieron desaparecer el cuerpo de Luz", dijo Valero, y agregó que habría sido con un rifle calibre 22. Dijo que Ezequiel y Darío Godoy, actuaron con roles centrales, uno en la provisión del arma y otro en complicidad.

Las dos personas detenidas, padre e hijo, fueron imputados en un principio por "homicidio agravado en el contexto de violencia de género: femicidio", para Ezequiel, pareja de la joven, mientras que, para Darío, el padre del detenido, fue imputado en grado de partícipe primario.

Fiscal de Investigación Penal N°4 de Chaco, Gustavo Valero
Fiscal de Investigación Penal N°4 de Chaco, Gustavo Valero

Fiscal de Investigación Penal N°4 de Chaco, Gustavo Valero

La nueva calificación del fiscal

Luego de una nueva audiencia, el fiscal adecuó la calificación y agregó el agravante de "uso de arma de fuego" para la pareja de la joven, hipótesis de la cual hasta este mes no se había detallado en el crimen que conmocionó Jujuy y Chaco.

La nueva imputación fue rechazada por la defensa de los acusados, en especial por el abogado defensor Bruno Romero, que se mostró ante los medios de esa provincia sorprendido por los dichos del fiscal, y rechazó la nueva acusación.

caso maria luz herrera
Los imputados por el femicidio de Mar&iacute;a Luz Herrera

Los imputados por el femicidio de María Luz Herrera

"Rechazamos de plano esta calificación, aunque ya no tenemos tiempo para plantear en esta instancia de investigación, pero demostraremos en las audiencias preliminares que es una acusación absurda y carente de fundamento lo expresado por el fiscal Valero", manifestó Romero.

Con la nueva calificación, la causa quedó a un paso de ser elevada a juicio y será analizada ante un jurado popular. La investigación pone el foco en dos puntos clave: los detalles vinculados al presunto uso de un rifle y el misterio alrededor de la desaparición del cuerpo de la joven jujeña, elementos que se vuelven centrales para reconstruir lo ocurrido y sostener la acusación.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

Foto Diario Chaco
Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario Chaco)

Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario Chaco)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá

Caso María Luz Herrera: cerró la investigación y piden la elevación a juicio

Caso María Luz Herrera: el fiscal pidió este jueves el juicio oral por femicidio

El desesperado pedido de la madre de María Luz Herrera: "Queremos saber que le hicieron y dónde está"

Yavi: hallaron el cuerpo de una mujer de 76 años que era buscada desde el 23 de noviembre

Lo que se lee ahora
tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a jujuy este domingo
Clima.

Tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a Jujuy este domingo

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a Jujuy este domingo
Clima.

Tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a Jujuy este domingo

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Fuerte temporal azotó sectores de Jujuy: ráfagas de viento y granizo provocaron destrozos en Alto Comedero y Los Alisos video
Alerta.

Fuerte temporal azotó sectores de Jujuy: ráfagas de viento y granizo provocaron destrozos en Alto Comedero y Los Alisos

Interrupciones de energía en San Salvador, Palpalá y Perico por la tormenta
Clima.

Interrupciones de energía en San Salvador, Palpalá y Perico por la tormenta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel