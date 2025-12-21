Caso María Luz Herrera: la estremecedora hipótesis del fiscal sobre el asesinato

El fiscal de investigación penal, Gustavo Valero , que lleva adelante la investigación del femicidio de María Luz Herrera en Chaco , detalló la hipótesis que manejan sobre el crimen de la jujeña y por el cual hay dos acusados.

"La joven fue ejecutada con un arma de fuego larga, y tras el asesinato hicieron desaparecer el cuerpo de Luz" , dijo Valero, y agregó que habría sido con un rifle calibre 22 . Dijo que Ezequiel y Darío Godoy, actuaron con roles centrales, uno en la provisión del arma y otro en complicidad.

Las dos personas detenidas, padre e hijo, fueron imputados en un principio por "homicidio agravado en el contexto de violencia de género: femicidio", para Ezequiel, pareja de la joven, mientras que, para Darío, el padre del detenido, fue imputado en grado de partícipe primario.

La nueva calificación del fiscal

Luego de una nueva audiencia, el fiscal adecuó la calificación y agregó el agravante de "uso de arma de fuego" para la pareja de la joven, hipótesis de la cual hasta este mes no se había detallado en el crimen que conmocionó Jujuy y Chaco.

La nueva imputación fue rechazada por la defensa de los acusados, en especial por el abogado defensor Bruno Romero, que se mostró ante los medios de esa provincia sorprendido por los dichos del fiscal, y rechazó la nueva acusación.

"Rechazamos de plano esta calificación, aunque ya no tenemos tiempo para plantear en esta instancia de investigación, pero demostraremos en las audiencias preliminares que es una acusación absurda y carente de fundamento lo expresado por el fiscal Valero", manifestó Romero.

Con la nueva calificación, la causa quedó a un paso de ser elevada a juicio y será analizada ante un jurado popular. La investigación pone el foco en dos puntos clave: los detalles vinculados al presunto uso de un rifle y el misterio alrededor de la desaparición del cuerpo de la joven jujeña, elementos que se vuelven centrales para reconstruir lo ocurrido y sostener la acusación.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.