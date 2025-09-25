jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 12:44
Justicia.

Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá

Sebastián Herrera, papá de María Luz Herrera, exige la apertura a juicio y relata el dolor que vive desde la desaparición de su hija.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El papá de María Luz recordó que la familia está “esperando que se haga el juicio y que vienen “metiendo presión para que de una vez por todas se haga”. “No vemos otra solución para esto. Mi hija ya no vuelve más, ya pasaron dos años de esto, es complicado llevarlo adelante. Estamos con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es doloroso sobrellevarlo porque tengo tres hijas y una esposa que me espera, que me quiere, pero se hace muy duro”, confesó.

Sobre el estado de la causa, Herrera señaló que “la última vez que Cecilia se comunicó con el fiscal Valero, le dijo que es inminente la apertura a juicio. No sabemos si será antes de fin de año, eso lo puede comunicar el fiscal”. Además, detalló que la investigación tuvo demoras: “Lo último que se hizo fue la apertura de los teléfonos y se mandaron a Gendarmería en Buenos Aires. El celular de mi hija fue reseteado de fábrica y se complica mucho abrirlo, pero sí se pudo acceder al del padre, la madre y el de Darío Godoy, su novio. Con esa triangulación se puede comprobar que esa noche estuvieron juntos ”.

El padre de María Luz Herrera sostiene una hipótesis

Sebastián sostiene que tiene “la certeza” de lo que pasó. “Hubo una discusión fuerte en la mañana del 29 de septiembre y ella se fue a un hotel. Él la fue a buscar a la noche, volvieron al departamento y la mató. Entre él y el padre desaparecieron el cuerpo de mi hija. No sé si la madre también estuvo involucrada, pero seguro estaba al tanto”, afirmó.

El dolor es cotidiano para la familia. “No puedo dormir más de tres horas seguidas. La sueño mucho y le digo que la amo y la extraño. Cambiaría mi vida por la de ella, daría mi vida para que esté viva”, dijo.

María Luz, de 26 años, fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre de 2023 en San Salvador de Jujuy. Un mes después se allanaron los domicilios de los imputados Darío y Exequiel Godoy en Chaco, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a la joven. Ambos continúan detenidos, a la espera del inicio del juicio.

