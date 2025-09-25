jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 12:19
Tránsito.

Humahuaca: manejaba con 2,99 de alcoholemia y desbarrancó

El joven de 27 años circulaba junto a su pareja cuando perdió el control del vehículo. La prueba de alcoholemia arrojó 2,99 g/l, apenas por debajo del máximo permitido por los equipos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Humahuaca
El episodio se produjo en la zona del cruce de avenida Belgrano y calle Éxodo, donde los servicios de emergencia recibieron el aviso de un automóvil que había salido del camino. Al llegar al lugar, efectivos policiales junto a paramédicos del SAME observaron un Renault Sandero de color negro al costado de la ruta.

En el interior del rodado se encontraba el conductor acompañado por su pareja. Ambos fueron asistidos de manera inmediata por el personal de salud, quienes constataron que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El resultado del test sorprendió a los efectivos

Con el correr de los minutos se sumó al procedimiento personal de Seguridad Vial, que realizó el control de alcoholemia al automovilista. La prueba arrojó un impactante 2,99 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor extremadamente alto y que se ubica al borde del máximo regulado por el sistema, que es de 3,0 g/l.

Ante esta situación, los efectivos demoraron al conductor y lo trasladaron preventivamente a la Seccional N° 15 de la ciudad de Humahuaca, donde quedó alojado hasta que logró recuperarse. Las actas contravencionales correspondientes fueron remitidas al Juzgado Contravencional, que ahora deberá resolver los pasos a seguir en el caso.

