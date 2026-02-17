martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 10:54
Controles.

Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

Entre sábado, domingo y lunes se registraron 269 actas por alcoholemia. En todo enero fueron 642, según datos oficiales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Multas durante Carnaval (foto ilustrativa).

Multas durante Carnaval (foto ilustrativa).

Durante el fin de semana de Carnaval en Jujuy, los controles viales dejaron un dato contundente: en solo tres días se labraron 269 actas por alcoholemia, una cifra que representa casi la mitad de las registradas en todo enero.

Lee además
que hacen los jujenos que no festejan el carnaval y como viven el feriado
Opciones.

Qué hacen los jujeños que no festejan el carnaval y cómo viven el feriado
Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Agenda.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

Los datos corresponden al sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, jornadas en las que además se confeccionaron 639 actas varias por diferentes infracciones. También 4 por exceso de velocidad y 2 fallecidos: el total entre todos los tipos de actas fueron 912.

Tres días de Carnaval: actas y alcoholemias

Según el registro oficial, el balance de ese fin de semana fue:

  • Actas varias: 639

  • Actas por alcoholemia: 269

En comparación, en enero se labraron 642 actas por alcoholemia en toda la provincia.

Más infractores detectados en enero: suba interanual

Alcoholemia Federal: en Jujuy se efectuaron 19 actas
Controles de alcoholemia (foto ilustrativa).

Controles de alcoholemia (foto ilustrativa).

De acuerdo con el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, durante enero de 2026 la Policía de Seguridad Vial confeccionó 642 actas por alcoholemia. En el mismo mes de 2025 se habían registrado 585, es decir 57 menos.

La comparación marca un incremento cercano al 10% interanual, un indicador que vuelve a poner el foco en la conducción bajo efectos del alcohol y el riesgo que implica para terceros.

Comparación enero 2025 vs enero 2026

  • Enero 2025: 585 actas por alcoholemia

  • Enero 2026: 642 actas por alcoholemia

Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy

Aumenta el precio de las multas por infracciones de tránsito.
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Con valores actualizados a diciembre de 2025, las multas por alcoholemia en Jujuy son:

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

  • Superior a 0,2 e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

Las sanciones buscan desalentar el manejo alcoholizado y reforzar la conciencia sobre el peligro que representa en rutas y calles, especialmente en fechas de alta circulación como el Carnaval.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué hacen los jujeños que no festejan el carnaval y cómo viven el feriado

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Vuelta a casa tras el Carnaval: cuál es el estado de las rutas este martes 17 de febrero

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Lo que se lee ahora
Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy
Servicio.

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos
Clima.

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

Gimnasia de Jujuy vs Midland. video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco
Importante.

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel