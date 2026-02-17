Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

Durante el fin de semana de Carnaval en Jujuy, los controles viales dejaron un dato contundente: en solo tres días se labraron 269 actas por alcoholemia, una cifra que representa casi la mitad de las registradas en todo enero.
Los datos corresponden al sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, jornadas en las que además se confeccionaron 639 actas varias por diferentes infracciones. También 4 por exceso de velocidad y 2 fallecidos: el total entre todos los tipos de actas fueron 912.
Tres días de Carnaval: actas y alcoholemias
Según el registro oficial, el balance de ese fin de semana fue:
Actas varias: 639
Actas por alcoholemia: 269
En comparación, en enero se labraron 642 actas por alcoholemia en toda la provincia.
Más infractores detectados en enero: suba interanual