Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

Durante el fin de semana de Carnaval en Jujuy , los controles viales dejaron un dato contundente: en solo tres días se labraron 269 actas por alcoholemia , una cifra que representa casi la mitad de las registradas en todo enero .

Los datos corresponden al sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero , jornadas en las que además se confeccionaron 639 actas varias por diferentes infracciones. También 4 por exceso de velocidad y 2 fallecidos: el total entre todos los tipos de actas fueron 912.

Según el registro oficial, el balance de ese fin de semana fue:

Actas varias: 639

Actas por alcoholemia: 269

En comparación, en enero se labraron 642 actas por alcoholemia en toda la provincia.

Más infractores detectados en enero: suba interanual

Alcoholemia Federal: en Jujuy se efectuaron 19 actas Controles de alcoholemia (foto ilustrativa).

De acuerdo con el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, durante enero de 2026 la Policía de Seguridad Vial confeccionó 642 actas por alcoholemia. En el mismo mes de 2025 se habían registrado 585, es decir 57 menos.

La comparación marca un incremento cercano al 10% interanual, un indicador que vuelve a poner el foco en la conducción bajo efectos del alcohol y el riesgo que implica para terceros.

Comparación enero 2025 vs enero 2026

Enero 2025: 585 actas por alcoholemia

Enero 2026: 642 actas por alcoholemia

Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy

Aumenta el precio de las multas por infracciones de tránsito. Foto ilustrativa.

Con valores actualizados a diciembre de 2025, las multas por alcoholemia en Jujuy son:

Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

Superior a 0,2 e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

Las sanciones buscan desalentar el manejo alcoholizado y reforzar la conciencia sobre el peligro que representa en rutas y calles, especialmente en fechas de alta circulación como el Carnaval.