viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 07:06
Reporte.

Inconciencia: aumentaron las actas por alcoholemia en enero del 2026

La falta de responsabilidad al volante sigue siendo una situación crítica. Las estadísticas indican que aumentaron las actas en 2026 respecto al 2025.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hubo más alcoholemias positivas en enero del 2026 que en 2025.

Hubo más alcoholemias positivas en enero del 2026 que en 2025.

Día Mundial Sin Alcohol.
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy
Atención del SAME en salud mental a víctimas de accidentes (Foto ilustrativa)
Rutas.

Otra víctima fatal en siniestros viales durante el fin de semana

El incremento interanual muestra un aumento en la cantidad de conductores sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.

Más infractores detectados en enero

De acuerdo con los datos del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, en enero de 2026 se confeccionaron 642 actas por alcoholemia por parte de la Policía de Seguridad Vial. En el mismo período de 2025 se habían registrado 585 actas, es decir, 57 actuaciones menos que este año.

Comparación enero 2025 vs. enero 2026

  • Enero 2025: 585 actas por alcoholemia labradas por Policía de Seguridad Vial.

  • Enero 2026: 642 actas por alcoholemia.

La diferencia implica un aumento de casi 10% en la cantidad de infracciones detectadas. Este crecimiento refleja la falta de conciencia al volante y por la vida de uno mismo y del otro.

alcoholemias positivas

Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy

De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes:

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

  • Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

Los valores buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, además de generar conciencia sobre el riesgo que implica para la seguridad propia y la de terceros.

