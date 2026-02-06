Inconciencia: aumentaron las actas por alcoholemia en enero del 2026

Hubo más alcoholemias positivas en enero del 2026 que en 2025.

Ya pasó el primer mes del año y según el informe del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, dependiente de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, durante enero de 2026 la Policía de Seguridad Vial labró más actas de alcoholemia positiva que en el mismo mes del 2025.

El incremento interanual muestra un aumento en la cantidad de conductores sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.

Más infractores detectados en enero De acuerdo con los datos del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, en enero de 2026 se confeccionaron 642 actas por alcoholemia por parte de la Policía de Seguridad Vial. En el mismo período de 2025 se habían registrado 585 actas, es decir, 57 actuaciones menos que este año.

Comparación enero 2025 vs. enero 2026 Enero 2025: 585 actas por alcoholemia labradas por Policía de Seguridad Vial.

Enero 2026: 642 actas por alcoholemia. La diferencia implica un aumento de casi 10% en la cantidad de infracciones detectadas. Este crecimiento refleja la falta de conciencia al volante y por la vida de uno mismo y del otro.

alcoholemias positivas Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes: Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

Negativa o falta de cooperación: $1.694.000 Los valores buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, además de generar conciencia sobre el riesgo que implica para la seguridad propia y la de terceros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







