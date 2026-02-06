Inconciencia: aumentaron las actas por alcoholemia en enero del 2026

El incremento interanual muestra un aumento en la cantidad de conductores sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.
Más infractores detectados en enero
De acuerdo con los datos del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, en enero de 2026 se confeccionaron 642 actas por alcoholemia por parte de la Policía de Seguridad Vial. En el mismo período de 2025 se habían registrado 585 actas, es decir, 57 actuaciones menos que este año.
Comparación enero 2025 vs. enero 2026
Enero 2025: 585 actas por alcoholemia labradas por Policía de Seguridad Vial.
Enero 2026: 642 actas por alcoholemia.
La diferencia implica un aumento de casi 10% en la cantidad de infracciones detectadas. Este crecimiento refleja la falta de conciencia al volante y por la vida de uno mismo y del otro.
Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy
De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes:
Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200
Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000
Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200
Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000
Negativa o falta de cooperación: $1.694.000
Los valores buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, además de generar conciencia sobre el riesgo que implica para la seguridad propia y la de terceros.