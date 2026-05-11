Aumentaron los combustibles en Jujuy: GNC a $997 y nafta Súper a $2.190 (Foto ilustrativa)

Los combustibles volvieron a subir en Jujuy desde este lunes 11 de mayo, en una nueva actualización que impactó en los surtidores de la provincia y volvió a presionar sobre el bolsillo de los conductores. La suba llega después del vencimiento de acuerdos entre el Gobierno nacional y las petroleras, y en medio de la actualización de impuestos nacionales sobre los combustibles.

Uno de los datos que más llamó la atención es el precio del GNC, que ya roza los $1.000, el metro cúbico quedó en $997, mientras que la nafta Súper se ubicó en $2.190 por litro y la Infinia Diesel a $2.545

Cómo quedaron los combustibles en Jujuy Los precios pueden variar según la estación de servicio y la bandera, pero en los surtidores de Jujuy ya se registran nuevos valores desde las primeras horas de este lunes.

Súper: $2.190

Infinia: $2.359

Diesel 500: $2.350

Infinia Diesel: $2.545

GNC: $944 Cuándo había sido el último aumento El último incremento había sido el 1° de mayo, también por una actualización parcial del impuesto a los combustibles. De acuerdo con Jujuy Dice, esta nueva suba representa el segundo aumento del mes para los conductores jujeños. A nivel nacional, el Gobierno había dispuesto para mayo una actualización parcial del 0,5% en los impuestos a los combustibles, mediante el Decreto 302/2026. El ajuste completo pendiente fue diferido para junio, con el argumento de evitar un mayor impacto sobre los precios y la inflación. Por qué vuelven a subir El incremento responde a una combinación de factores: actualización impositiva, costos operativos, precios internacionales del petróleo y el fin del esquema que venía amortiguando los valores en surtidor.

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