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11 de mayo de 2026 - 14:30
Jujuy.

Aumentaron los combustibles en Jujuy: GNC a $997 y nafta Súper a $2.190

El GNC quedó a un paso de los $1.000, mientras que la nafta Súper ya se ubica por encima de los $2.100 por litro. El último aumento fue el 1° de mayo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aumentaron los combustibles en Jujuy: GNC a $997 y nafta Súper a $2.190 (Foto ilustrativa)

Aumentaron los combustibles en Jujuy: GNC a $997 y nafta Súper a $2.190 (Foto ilustrativa)

Los combustibles volvieron a subir en Jujuy desde este lunes 11 de mayo, en una nueva actualización que impactó en los surtidores de la provincia y volvió a presionar sobre el bolsillo de los conductores. La suba llega después del vencimiento de acuerdos entre el Gobierno nacional y las petroleras, y en medio de la actualización de impuestos nacionales sobre los combustibles.

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Uno de los datos que más llamó la atención es el precio del GNC, que ya roza los $1.000, el metro cúbico quedó en $997, mientras que la nafta Súper se ubicó en $2.190 por litro y la Infinia Diesel a $2.545

Cómo quedaron los combustibles en Jujuy

Los precios pueden variar según la estación de servicio y la bandera, pero en los surtidores de Jujuy ya se registran nuevos valores desde las primeras horas de este lunes.

  • Súper: $2.190
  • Infinia: $2.359
  • Diesel 500: $2.350
  • Infinia Diesel: $2.545
  • GNC: $944

Cuándo había sido el último aumento

El último incremento había sido el 1° de mayo, también por una actualización parcial del impuesto a los combustibles. De acuerdo con Jujuy Dice, esta nueva suba representa el segundo aumento del mes para los conductores jujeños.

A nivel nacional, el Gobierno había dispuesto para mayo una actualización parcial del 0,5% en los impuestos a los combustibles, mediante el Decreto 302/2026. El ajuste completo pendiente fue diferido para junio, con el argumento de evitar un mayor impacto sobre los precios y la inflación.

Por qué vuelven a subir

El incremento responde a una combinación de factores: actualización impositiva, costos operativos, precios internacionales del petróleo y el fin del esquema que venía amortiguando los valores en surtidor.

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