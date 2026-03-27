Más bioetanol en las naftas: cómo impacta en el motor del auto y qué puede notar el conductor

La nueva medida del Gobierno Nacional que habilita a las refinadoras a incorporar hasta 15% de bioetanol en las naftas abrió una pregunta muy concreta entre los conductores:

Sociedad. Semana Santa: por qué hay que evitar la carne y no perder proteínas

Sociedad. BEGU: el trámite es gratuito y piden evitar links falsos para no caer en estafas

¿esto le hace bien o mal al motor? ¿esto le hace bien o mal al motor?

La respuesta general, según la normativa oficial y especialistas citados en las primeras evaluaciones técnicas, es que no debería representar un riesgo para los autos modernos , aunque sí puede modificar el rendimiento del combustible.

La resolución no obliga a cambiar la mezcla de inmediato ni impone nuevas exigencias a las petroleras. Lo que hace es permitir mayor flexibilidad, al elevar el límite máximo de oxígeno en las naftas al 5,6% , un parámetro técnico que está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado.

Qué cambia en el motor y qué no

En términos simples, el bioetanol no es un “contaminante” del combustible ni algo extraño para los motores nafteros. De hecho, aporta más octanaje, lo que mejora la calidad de combustión. El punto es que también tiene menor capacidad energética que la nafta fósil tradicional. Traducido al uso diario: el auto puede funcionar bien, pero podría consumir un poco más para recorrer la misma distancia.

Según el especialista en tecnología automotriz Luis Toso, citado por Infobae, en un uso cotidiano ese incremento de consumo podría ubicarse entre 5% y 10%, aunque no necesariamente será algo muy perceptible para todos los usuarios.

Otro punto importante es que los autos modernos cuentan con electrónica suficiente para adaptarse a pequeñas variaciones en la mezcla de combustible, por lo que un corte de hasta 15% de bioetanol no debería generar inconvenientes mecánicos relevantes.

Planta de bioetanol Según las primeras fuentes consultadas, sumar incluso hasta un 20% de bioetanol no representa ningún perjuicio para la calidad del combustible, sino todo lo contrario, porque por su mayor octanaje equivale a cargar una nafta premium.

En qué casos podría sentirse más

Donde podría aparecer alguna diferencia es en los vehículos más viejos, especialmente aquellos con materiales o componentes menos preparados para una presencia mayor de alcohol en el combustible. El bioetanol tiene una propiedad solvente que, con el tiempo, podría acelerar el desgaste de ciertas piezas como mangueras o partes del sistema de alimentación en modelos antiguos.

De todos modos, la medida oficial se apoya en informes técnicos que consideran viable este cambio sin afectar la calidad del combustible dentro de los parámetros establecidos. Además, la Secretaría de Energía sostuvo que el aumento del oxígeno permitido responde exclusivamente al mayor contenido de bioetanol y no a la incorporación de otros compuestos.

Lo más importante para entenderlo rápido

Para el usuario común, hay tres ideas clave:

La primera: no debería arruinar el motor si se trata de un auto naftero moderno.

La segunda: puede mejorar el octanaje, es decir, la calidad de combustión.

La tercera: es posible que el auto gaste un poco más de combustible para hacer el mismo recorrido.