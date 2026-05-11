El carnet sanitario es una constancia exigida a muchos trabajadores tanto al inicio del año como al comenzar un empleo. En Jujuy, el procedimiento se lleva adelante en el Centro de Especialidades Norte, dependiente del Ministerio de Salud provincial, además de distintos hospitales del interior, y requiere solicitar un turno con anticipación.
Los turnos solo pueden gestionarse de forma previa. Para hacerlo, los usuarios tienen la posibilidad de comunicarse al 0800-777-7711 de lunes a viernes entre las 14 y las 20, acceder al sitio oficial del ministerio o utilizar la aplicación móvil Tu Jujuy.
Cómo tramitar el carnet sanitario en Jujuy.
Tipos de carnet sanitario
El esquema prevé la emisión de dos modalidades de carnet sanitario, definidas de acuerdo con la tarea laboral de cada solicitante.
Una de ellas es el carnet básico, orientado a trabajadores de comercio, vendedores ambulantes, amas de casa, profesionales y otras personas que necesiten certificar condiciones aptas de salud para desempeñar sus actividades.
La otra categoría corresponde al carnet especial, que incorpora controles complementarios, entre ellos estudios de audiometría. Este certificado está pensado principalmente para choferes, docentes, capacitadores y alumnos de profesorados.
El trámite se realiza con turno previo y tiene un costo de $15.000.
Requisitos para realizar el trámite
Quienes deseen tramitar el carnet sanitario deben reunir una serie de condiciones y requisitos esenciales:
- Entre las condiciones solicitadas se encuentra asistir con ayuno previo, presentar el DNI y realizar el pago del arancel correspondiente.
- Además, las mujeres deberán acreditar un estudio de PAP actualizado, con una vigencia máxima de un año.
- En caso de padecer alguna enfermedad o condición médica, también será necesario presentar un certificado emitido por un profesional de la salud.
- El arancel puede abonarse directamente en el lugar mediante código QR o con tarjetas de débito y crédito.
El Ministerio de Salud brinda el certificado que muchos trabajadores deben presentar al iniciar el año laboral.
Horarios y cupos de atención
La atención al público se desarrolla entre las 7 y las 11 de la mañana y solo pueden acceder quienes cuenten con un turno confirmado con anticipación. Desde el Ministerio de Salud aclararon que no se entregan turnos de manera presencial, por lo que las personas sin cita previa no podrán avanzar con el trámite.
El carnet sanitario es un certificado que deben presentar numerosos trabajadores al comenzar el año o al iniciar una actividad laboral.
Por día se recibe un cupo máximo de 300 asistentes, correspondiente a las reservas otorgadas previamente. Respecto al valor del trámite, el carnet sanitario tiene actualmente un costo de 15.000 pesos.
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