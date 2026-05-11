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11 de mayo de 2026 - 11:42
Sociedad.

Córdoba: un choque múltiple dejó una víctima fatal y nueve heridos en la ruta 9 norte

Un camión impactó contra vehículos detenidos en un control a la altura del paraje Caña Cruz. El siniestro involucró a un colectivo, patrulleros y camionetas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una mujer murió y otras nueve personas sufrieron heridas en un fuerte choque múltiple en Córdoba.

Una mujer murió y otras nueve personas sufrieron heridas en un fuerte choque múltiple en Córdoba.

Una mujer murió y otras nueve personas sufrieron heridas en un fuerte choque múltiple registrado el domingo por la noche en el norte de la provincia de Córdoba. El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 9 norte, a la altura del kilómetro 885.

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El episodio se produjo cerca de las 23:45, en inmediaciones del paraje Caña Cruz, al norte de Villa de María del Río Seco. En ese tramo, la Policía Caminera había implementado previamente un corte preventivo de la circulación debido a un accidente ocurrido con anterioridad.

Tragedia en el norte de Córdoba.

En ese contexto, un camión con acoplado que transportaba porotos impactó de forma violenta contra los vehículos que se encontraban detenidos sobre la calzada.

El vehículo de carga colisionó desde atrás a un ómnibus de larga distancia y, en el mismo episodio, también alcanzó a dos patrulleros policiales y a dos camionetas particulares.

Víctimas y heridos en el siniestro

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que iba como acompañante en el camión falleció en el acto en el lugar del siniestro. Por su parte, el conductor del vehículo de carga resultó con distintas lesiones.

Entre los vehículos involucrados se encontraba un ómnibus de la empresa Andesmar, en el cual viajaban 35 ocupantes.

El parte oficial indica que cinco integrantes de las fuerzas de seguridad debieron recibir atención médica y ser trasladados a un centro de salud. Cuatro de ellos pertenecen a la Policía Caminera, mientras que el restante forma parte de la Unidad Regional Departamental Río Seco.

Entre los rodados afectados se encontraba un colectivo de la empresa Andesmar, que transportaba a 35 pasajeros. A raíz del impacto, tres de ellos sufrieron heridas de consideración.

Las autoridades informaron además que las personas que se desplazaban en los otros vehículos de menor porte implicados —una camioneta Fiat Toro y una Fiat Strada— no presentaron lesiones.

Tragedia en el norte de Córdoba. (

Operativo de rescate y traslado

En el lugar del siniestro intervinieron efectivos de la policía y dotaciones de bomberos voluntarios de los cuarteles 7 y 8, junto con personal de la localidad de Sebastián del Cano.

Las personas involucradas fueron evacuadas de manera urgente para recibir asistencia sanitaria. El parte de los rescatistas señaló: “Todas estas personas fueron trasladadas al hospital municipal de norte de Río Seco”.

Todas las víctimas fueron derivadas de urgencia para recibir atención médica.

La circulación en el sector quedó totalmente cortada con el objetivo de permitir la labor de los equipos de emergencia. En tanto, la Justicia dispuso la presencia de custodia en el lugar para preservar los elementos de prueba.

En paralelo, se espera la intervención de peritos de la Policía Judicial, quienes deberán establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y qué factores provocaron el siniestro.

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