Crisis en la salud: las provincias reciben hasta 100% menos de medicamentos e insumos sanitarios por los recortes de Nación

Erica Peralta tiene 44 años y vive en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires). No tiene obra social y padece amiloidosis, una enfermedad poco frecuente que ocurre cuando una proteína denominada amiloide se acumula en los órganos y afecta su funcionamiento. “Estoy en tratamiento desde 2018, pero de forma muy discontinua por la falta de medicación. Por la demora en la entrega, mi enfermedad avanzó y estoy para atrás”, cuenta a la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI).

Erica necesita cada 2 meses lnotersen, un medicamento que inhibe la producción de la proteína amiloide. Sin embargo, el tratamiento -que debería ser entregado a tiempo por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (ex DADSE), que desde febrero de 2024 depende del Ministerio de Salud de la Nación - le llega cada 4, 6 o hasta 9 meses.

Su caso es uno entre miles de personas afectadas por la reducción o demoras de la provisión de tratamientos e insumos médicos por parte del Estado nacional, en medio de la “motosierra” de Javier Milei (LLA) que afecta a los 9 ministerios .

Erica Peralta padece amiloidosis. Debió discontinuar el tratamiento por demoras de Nación en la entrega de su medicación. (Gentileza familia Peralta)

Los recortes van desde el 38% al 100%, según un relevamiento de la RFPI realizado en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes y Jujuy en base a respuestas a pedidos de acceso a la información pública y declaraciones de funcionarios.

En algunos casos, las provincias debieron afrontar los faltantes con fondos propios y le reclaman a Nación la falta de pago y demoras en las transferencias, por ejemplo, del Programa Sumar+, que brinda cobertura sanitaria a personas sin obra social.

“Vemos con preocupación lo que está ocurriendo en el sistema de salud. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias por reducción de presupuestos, falta de insumos y tratamientos, despidos y renuncias de profesionales, y cierre o desarticulación de áreas claves”, explicó Carolina Oliveto, directora de programas de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), una ONG que acompaña a pacientes como Erica y a sus familiares.

La RFPI contactó al Ministerio de Salud para conocer los motivos de los recortes y demoras en el acceso a tratamientos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. El relevamiento también incluyó a la Ciudad de Buenos Aires pero la Dirección General de Redes y Financiamiento en Salud derivó las respuestas a otras áreas y desde prensa de la cartera de salud porteña no respondieron a la consulta.

Recortes y denuncias de “vaciamiento” en el Plan Remediar

El Plan Remediar fue creado en 2002 como una política orientada a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales (entre ellos, antibióticos, corticoides y antihipertensivos) mediante su provisión directa en centros de salud y hospitales.

La cantidad de tratamientos costeados por el programa se redujo desde 2023 un 56% en Santa Fe y un 55% en Córdoba, según el relevamiento de la RFPI. En el caso de Tierra del Fuego, la provincia recibió 143.652 tratamientos en 2023, cifra que descendió a 92.422 en 2024 y a 42.966 en 2025, lo que representa una caída del 54% en 2 años.

En la provincia de Buenos Aires, en 2025 “hubo una disminución del 41% de las unidades mínimas recibidas respecto al 2023”, señalaron a la Red desde la cartera sanitaria bonaerense. La cantidad de centros de salud abastecidos se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110.

Por su parte, Jujuy tuvo que destinar $ 31 millones para suplir la falta de insumos que Nación enviaba a través del programa.

En marzo de 2026, el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, anunció que se avanzará en una nueva etapa del Plan Remediar para redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y “garantizar una mayor eficiencia”. La nueva estrategia haría foco en “las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”.

Esta decisión provocó el rechazo de varias provincias, que denunciaron un vaciamiento del plan. “Están desmantelando el programa Remediar para la atención primaria de la salud. Hoy los municipios ya están haciéndose cargo de entregar la medicación al vecino. Y a los que no alcanzan termina en el hospital, donde la Provincia está respondiendo a un aumento del 35%”, sostuvo Liliana Montero, secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba.

Demoras y falta de acceso a tratamientos para pacientes con cáncer

Rocío Cuzo vive en Pilar, una localidad cordobesa. Tiene 30 años y un cáncer que hizo metástasis en distintas partes del cuerpo. Cómo padece enormes dificultades para acceder al tratamiento -se quedó sin obra social porque no pudo trabajar más-, las mamás del colegio de sus hijos organizaron colectas y rifas para ayudarla. “Vivimos como una pelea contra el reloj”, sintetiza Rocío, que sólo quiere curarse y “estar con sus hijos”.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 10.41.53 Rocío Cuzo padece un cáncer grave. En su pueblo organizan colectas para ayudar a costear el tratamiento (Ruido).

En la mayoría de las provincias relevadas por la RPI se detectaron problemas en la provisión de medicamentos contra el cáncer.

En Santa Fe aumentaron los rechazos en los pedidos de medicación que se realizan al Banco Nacional de Drogas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2024 se efectuaron 3.711 solicitudes y se rechazaron 1.372. Mientras que en 2025 se efectuaron 3.990 pedidos y las negativas aumentaron a 2.525: 84% más.

En Córdoba, se verificaron “incumplimientos en la entrega, solicitudes aprobadas sin proveedor designado y otras pendientes de auditoría, en el marco de la reorganización administrativa del organismo nacional competente”, según el Ministerio de Salud provincial. La provincia destinó en 2025 cerca de $ 80 millones “para sostener la atención” de estos pacientes.

La Asociación de Oncólogos Clínicos advierte desde hace tiempo sobre las dificultades de las personas con cáncer para acceder a la medicación, algunas incluso se endeudan para costear sus tratamientos, según expresó el ex presidente de la entidad, Alejando Rubio.

“A veces nos vemos obligados a iniciar tratamientos quizás menos efectivos, pero que son más fáciles de conseguir. Aunque no sea lo ideal. Y peor es la situación de aquellos que ya comenzaron y los interrumpen”, sostuvo.

En Corrientes, el ex ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, expresó que desde junio de 2025 la provincia destina casi $ 300 millones mensuales en pacientes oncológicos.

En la provincia de Buenos Aires, se amplió el vademecum oncológico con una inversión de $12 millones para reducir las derivaciones a la ex DADSE. El Estado nacional cortó la provisión de morfina y metadona, drogas utilizadas en cuidados paliativos, y del test de sangre oculta en materia fecal para detectar cáncer de colon.

Menos reactivos para VIH y sin entrega de preservativos

También en provincia de Buenos Aires se registró un descenso en la cantidad de reactivos recibidos para testear infecciones como el VIH y la tuberculosis.

Lo mismo sucedió con Chubut, que destinó $ 43 millones para adquirir reactivos para detectar VIH, sífilis, tuberculosis y otras infecciones respiratorias agudas que antes recibía de Nación.

Aunque la Ley 25.673 indica que el Estado nacional debe “garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”, las provincias relevadas informaron que no recibieron preservativos de látex en 2025.

“Desde diciembre de 2023, Córdoba dejó de recibir preservativos peneanos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Por esta razón, desde 2024 su adquisición y distribución pasó a ser afrontada en un 100% por esta cartera ministerial”, informó Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud provincial.

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Lo mismo sucedió en Chubut y Santa Fe. En Buenos Aires se registró una baja del 84% entre 2023 y 2024. Un informe realizado por Chequeado analizó la ejecución física de Presupuesto Abierto y detectó que en 2025 el gobierno Milei no entregó preservativos a las provincias, en un contexto de aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual en el país.

Además, hubo una baja en la entrega de anticonceptivos en todas las provincias relevadas. Santa Fe, por ejemplo, recibió un 78% menos de anticonceptivos inyectables. En 2023, la jurisdicción recibió 60.400 unidades, mientras que en 2025 obtuvo apenas 16.380. Los anticonceptivos orales se cortaron en un 100%: en 2023 se recibieron 1.800.000 unidades; en 2024 la cifra cayó a 837.438 para terminar en cero el año pasado

Pami, un reclamo generalizado

La crisis del PAMI se profundiza: esta semana hubo una huelga de 72 horas de médicos y odontólogos. El organismo, que atiende a más de 5 millones de afiliados, mantiene una deuda de casi $500.000 millones con prestadores, además de recortes presupuestarios, en medio de reclamos y denuncias por falta de atención.

El director ejecutivo, Esteban Leguizamo, dijo el jueves 16 en un comunicado que “el PAMI no está en crisis, se está ordenando” y que los vencimientos al 31 de marzo fueron saldados. Pero días antes en AmCham Summit 2026 el ministro de Salud, Mario Lugones, había admitido: “Hay crisis, pero se está pagando”.

En ese escenario, se multiplican los casos de afiliados con dificultades para acceder a tratamientos.

Uno de ellos fue el de Jorge Omar Raileff, ex combatiente de Malvinas en Comodoro Rivadavia, diagnosticado con un cáncer de piel avanzado en septiembre de 2025. Necesitaba un medicamento de alto costo que PAMI no le cubrió, pese a la indicación de su oncóloga.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 10.42.43 Jorge Omar Raileff, rodeado de chicos, en una charla sobre Malvinas que brindó en Río Mayo. Gustavo Salazar (ADNSUR)

Frente a la falta de respuesta, hizo público su caso y apeló a la solidaridad de su comunidad. La campaña logró reunir alrededor de $16 millones gracias a donaciones de todo el país, lo que le permitió acceder al tratamiento oncológico (inmunoterapia).

Sin embargo, su estado de salud era muy delicado y finalmente falleció el 31 de diciembre. “Perdimos entre 3 y 4 meses. Cuando llegó el medicamento era muy tarde, había avanzado mucho el cáncer. Hicimos un amparo, pero nunca recibimos respuesta”, contó Rosa, su esposa. Su historia expone el costo más alto de la crisis de salud: vidas humanas.

Esta investigación fue escrita por Natalia Lazzarini (Ruido) y Florencia Ballarino (Chequeado) en base a informes de ADNSUR, Corrientes al día, Aire de Santa Fe, Todo Jujuy, Virginia Digón (Ruido) y Chequeado.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.