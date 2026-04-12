Jujuy registra 49 casos de chikungunya y monitorean otros 17 sospechosos

La provincia de Jujuy confirmó 49 casos de chikungunya y mantiene en estudio otros 17 cuadros probables. Las autoridades sanitarias indicaron que, en general, los pacientes presentan síntomas leves a moderados y evolución favorable.

Desde la Dirección General de Epidemiología informaron que en las últimas horas se sumaron 12 nuevos casos, distribuidos principalmente en Aguas Calientes (7), Caimancito (2), San Pedro de Jujuy (2) y San Salvador de Jujuy (1).

descacharrado El descacharrado es clave para evitar la propagación del dengue y chikungunya.

Además, un paciente pediátrico debió ser internado recientemente, aunque se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

Las autoridades recordaron que enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya se previenen eliminando criaderos de mosquitos. Es fundamental evitar la acumulación de agua en recipientes, mantener limpios patios y desagües, y utilizar repelente.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y fuertes dolores articulares. Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o realizar una consulta virtual.

En paralelo, la provincia mantiene vigilancia activa sobre virus respiratorios, con predominio de Influenza A, especialmente la cepa H3N2, y algunos casos de COVID-19. Hasta el momento no se registran casos de virus sincicial respiratorio.

Síntomas y señales para la consulta

En la provincia, la mayoría de las personas presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.