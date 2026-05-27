Habrá corte de agua en la Quebrada por más de 5 horas: los motivos

Vecinos de distintas localidades de la Quebrada se verán afectados este miércoles por un corte en el servicio de agua potable debido a tareas de mantenimiento programadas por la empresa EJESA.

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Según informó Agua Potable de Jujuy, la interrupción del suministro se producirá entre las 8:30 y las 14:30 y alcanzará a las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca .

Desde la empresa solicitaron a los usuarios hacer un uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias mientras duren los trabajos.

A qué se debe el corte de agua

El inconveniente no responde a una falla en la red de agua potable, sino a un corte programado de energía eléctrica que afectará el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Agua Potable explicó que tanto el bombeo de agua como el sistema de cloacas dependen directamente del suministro eléctrico, por lo que las tareas de mantenimiento que realizará EJESA impactarán de manera temporal en la prestación del servicio.

La interrupción eléctrica forma parte de trabajos programados sobre la red para mejorar el funcionamiento del sistema energético en la región.

Localidades afectadas

Las zonas que podrían registrar baja presión o falta de agua durante varias horas son:

Volcán

Tumbaya

Purmamarca

Maimará

Tilcara

Humahuaca

Desde Agua Potable de Jujuy indicaron que el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina una vez finalizadas las tareas eléctricas.