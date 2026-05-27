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27 de mayo de 2026 - 08:42
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Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

Por tareas de mantenimiento, habrá interrupción del servicio eléctrico en localidades de la Quebrada y sectores de San Salvador de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
EJESA realizará trabajos programados este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30, en San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas cercanas.

EJESA realizará trabajos programados este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30, en San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas cercanas.

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La empresa comunicó que las tareas forman parte de una serie de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio durante varias horas.

Zonas afectadas desde San Salvador hasta Tilcara

El corte de energía alcanzará a sectores comprendidos entre San Salvador de Jujuy y Tilcara. Entre las zonas afectadas se encuentran Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Según detallaron, durante la jornada se realizará el cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.

También está previsto el retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la confiabilidad del servicio.

  • Interrupción programada: desde San Salvador de Jujuy a Tilcara.
  • Horario: de 8:30 a 14:30
  • Zonas: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
  • Trabajos: cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.
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Un corte de luz programado afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores de San Salvador de Jujuy y localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.

Un corte de luz programado afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores de San Salvador de Jujuy y localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.

Trabajos en San Salvador de Jujuy

Además, EJESA informó otro corte programado en sectores de San Salvador de Jujuy, también para este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30 aproximadamente.

En este caso, la interrupción afectará a Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas aledañas.

La empresa explicó que en estos sectores también se realizarán tareas vinculadas al cambio de aisladores y al mantenimiento de líneas eléctricas, para mejorar el aislamiento y evitar interrupciones innecesarias del servicio.

  • Interrupción de energía eléctrica: San Salvador de Jujuy
  • Horario: de 8:30 a 14:30 aproximadamente.
  • Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas aledañas.
  • Tareas: cambio de aisladores y al mantenimiento de líneas eléctricas, para mejorar el aislamiento y evitar interrupciones innecesarias del servicio.

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