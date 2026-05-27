Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

Una interrupción en el servicio de energía eléctrica por trabajos afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores desde San Salvador de Jujuy hasta localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.
La empresa comunicó que las tareas forman parte de una serie de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio durante varias horas.
Zonas afectadas desde San Salvador hasta Tilcara
El corte de energía alcanzará a sectores comprendidos entre San Salvador de Jujuy y Tilcara. Entre las zonas afectadas se encuentran Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
Según detallaron, durante la jornada se realizará el cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.
También está previsto el retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la confiabilidad del servicio.
- Interrupción programada: desde San Salvador de Jujuy a Tilcara.
- Horario: de 8:30 a 14:30
- Zonas: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
- Trabajos: cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.
image
Un corte de luz programado afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores de San Salvador de Jujuy y localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.
Trabajos en San Salvador de Jujuy
Además, EJESA informó otro corte programado en sectores de San Salvador de Jujuy, también para este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30 aproximadamente.
En este caso, la interrupción afectará a Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas aledañas.
La empresa explicó que en estos sectores también se realizarán tareas vinculadas al cambio de aisladores y al mantenimiento de líneas eléctricas, para mejorar el aislamiento y evitar interrupciones innecesarias del servicio.
- Interrupción de energía eléctrica: San Salvador de Jujuy
- Horario: de 8:30 a 14:30 aproximadamente.
- Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas aledañas.
- Tareas: cambio de aisladores y al mantenimiento de líneas eléctricas, para mejorar el aislamiento y evitar interrupciones innecesarias del servicio.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.