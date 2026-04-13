Son más de 17 mil los casos notificados de diarrea aguda en la provincia.

El Ministerio de Salud Pública difundió información elaborada por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre distintas enfermedades bajo seguimiento , correspondiente a la semana epidemiológica 12 , que abarca del 22 al 28 de marzo .

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En la provincia de Salta se reportaron 17.074 casos de diarrea aguda en lo que va de 2026 . Solo en la última semana epidemiológica se contabilizaron 1.075 nuevos afectados por esta patología.

Salta: registran más de 17 mil casos de diarrea aguda

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Asimismo, se informaron los siguientes casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) :

Desde el comienzo de la vigilancia epidemiológica del Síndrome Febril Agudo Inespecífico , período 2025-2026 , no se han confirmado casos de dengue .

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.

En la última semana epidemiológica se registraron 1075 eventos.

Son más de 17 mil los casos notificados de diarrea aguda en la provincia.

Se registraron 1.620 notificaciones de personas con síntomas compatibles. De ese total, 945 casos fueron descartados y 675 continúan en evaluación.

Virus respiratorios

Durante la última semana se notificaron casos de infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades tipo influenza : 887 nuevos casos , acumulado de 4.941 .

: , acumulado de . • Bronquiolitis en menores de 2 años: 135 episodios , total de 1.187 .

en menores de 2 años: , total de . Neumonía : 172 casos , acumulado de 1.252 .

: , acumulado de . •COVID-19: 1 nuevo caso, acumulado de 5.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló la circulación de virus respiratorios como influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rinovirus. Además, se registraron 37 internaciones y no hubo fallecimientos por estas patologías.

Además, Salud Pública actualizó datos de enfermedades respiratorias, transmitidas por mosquito, inmunoprevenibles, zoonóticas, dermatológicas de interés sanitario y de hepatitis virales.

Hepatitis virales

En la semana epidemiológica 12 se notificó 1 nuevo caso, elevando a 6 positivos en el año. Distribución: 2 en Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.

Actualmente, 1 caso permanece bajo estudio y 15 fueron descartados.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

Leishmaniasis cutánea humana : 1 caso acumulado.

: 1 caso acumulado. Leishmaniasis mucocutánea humana : 2 casos acumulados.

: 2 casos acumulados. Leishmaniasis visceral humana : 1 caso acumulado.

: 1 caso acumulado. Lepra : 4 casos acumulados.

: 4 casos acumulados. Micosis profundas: sin nuevos casos.

Son más de 17 mil los casos notificados de diarrea aguda en la provincia.

Enfermedades inmunoprevenibles