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10 de abril de 2026 - 17:05
Salud.

Alerta por aumento de casos de coqueluche: el mapa de contagios y la situación en Jujuy

A través del Boletín Epidemiológico Nacional alertaron por el aumento de casos de coqueluche en Argentina. Mirá el mapa de contagios y situación de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mapa geográfico de los casos - Imagen alusiva

Mapa geográfico de los casos - Imagen alusiva

La coqueluche, también conocida como tos convulsa, ferina o pertussis, vuelve a encender señales de alerta en Argentina. Tras varios años de menor circulación, los casos comenzaron a aumentar durante 2025 y la tendencia se mantiene en lo que va de 2026, según datos recientes del Boletín Epidemiológico Nacional correspondientes a las primeras 11 semanas del año.

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En ese contexto, la provincia de Jujuy aparece entre las pocas jurisdicciones que no registraron casos de coqueluche durante 2025, en un escenario nacional donde 22 de las 24 provincias notificaron casos confirmados y donde el mayor impacto se dio en lactantes y menores de 2 años.

coqueluche - salud

Incremento de casos en Argentina en 2025

En Argentina se registró un incremento de casos de coqueluche durante 2025 en diversas jurisdicciones, en consonancia con lo observado en otros países de la región y del mundo.

En este marco, resulta clave actualizar la situación epidemiológica, reforzar los criterios de vigilancia y diagnóstico, y enfatizar las medidas de prevención y control, con un rol central de los equipos de salud y, particularmente, de aquellos que desarrollan atención de niños, niñas y adolescentes.

En el país, durante 2025 se confirmaron 1.177 casos de coqueluche, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 2,48 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras posicionan a 2025 como el año con mayor número de casos desde 2019.

Mapa de incidencia en Argentina 2025

Mapa regional de casos: las provincias más afectadas

Durante 2025, el número de casos comenzó a aumentar de manera significativa, principalmente a expensas de un brote en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, y del incremento de la circulación en la región centro del país. La mayor cantidad de casos se registró durante la segunda mitad del año.

Con respecto a la distribución geográfica, 22 de las 24 jurisdicciones del país registraron casos confirmados. La mayor cantidad de casos se concentró en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la mayor incidencia acumulada se observó en Tierra del Fuego, en el marco del brote localizado.

Otras provincias como Santa Fe y Córdoba también registraron incrementos relevantes respecto de años previos, lo que evidencia una situación heterogénea a nivel nacional.

En ese escenario, Jujuy no tuvo casos registrados, siendo una de las pocas jurisdicciones sin incidencia de coqueluche.

grafico de casos
Gráfico Noticias Epidemiologicas Enero 2026

Gráfico Noticias Epidemiologicas Enero 2026

Qué es el coqueluche

La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, causada principalmente por Bordetella pertussis.

A pesar de la disponibilidad de vacunas seguras y efectivas, continúa representando un problema relevante de salud pública, especialmente por su impacto en lactantes y menores de 2 años, en quienes se presenta la mayor morbimortalidad.

salud niños

A quiénes afecta

Si bien puede afectar a personas de todas las edades, la presentación clínica varía según el grupo etario. En adolescentes, personas adultas y adultas jóvenes suele manifestarse de manera leve o atípica, lo que dificulta el diagnóstico oportuno y favorece la transmisión hacia lactantes no completamente vacunados.

En cuanto a la distribución por edad, la mayor tasa de incidencia se observó en el grupo etario de 0 a 5 años, con un marcado predominio en los menores de 1 año. Dentro de este grupo, los lactantes menores de 6 meses fueron los más afectados.

Asimismo, se observó un aumento de la incidencia en personas adultas, principalmente vinculado al brote registrado en la provincia de Tierra del Fuego.

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