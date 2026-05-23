Aumentaron los casos de coqueluche en Argentina: ya murieron 3 bebés en 2026

Alerta por el aumento de casos de coqueluche en Argentina: ya murieron 3 bebés en 2026

Argentina atraviesa un fuerte aumento de casos de coqueluche o tos convulsa y especialistas encendieron las alarmas por el impacto de la enfermedad en bebés pequeños. En lo que va de 2026 ya se registraron tres muertes en menores de dos meses, el grupo más vulnerable frente a esta infección respiratoria.

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Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante los primeros cuatro meses del año se notificaron 1.174 casos sospechosos de coqueluche y 274 fueron confirmados. Se trata del nivel más alto registrado para este período desde 2019.

La enfermedad afecta principalmente a niños pequeños que todavía no completaron el esquema de vacunación y puede generar cuadros graves, internaciones e incluso la muerte.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis.

El contagio ocurre mediante gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar y la enfermedad suele comenzar con síntomas similares a un resfrío común: congestión nasal, tos seca y poca fiebre.

Con el paso de los días, la tos se vuelve intensa y repetitiva, acompañada en muchos casos por dificultad para respirar.

Especialistas remarcaron que los bebés menores de dos meses enfrentan el mayor riesgo porque todavía no comenzaron el esquema obligatorio de vacunación.

La baja vacunación, principal causa del brote

Médicos infectólogos coincidieron en que el principal motivo detrás del aumento de casos es la caída de las coberturas de vacunación en Argentina.

Los datos oficiales muestran porcentajes muy bajos durante los primeros meses de 2026:

Primera dosis quíntuple a los 2 meses: 23,5%

Segunda dosis a los 4 meses: 24,7%

Tercera dosis a los 6 meses: 24,7%

Refuerzo entre 15 y 18 meses: 19,6%

Refuerzo a los 5 años: 19%

Refuerzo a los 11 años: 18,1%

Vacunación en embarazadas: 25,5%

La infectóloga y pediatra Alejandra Gaiano advirtió que “todas las muertes por esta causa son prevenibles” y señaló que la cobertura actual resulta insuficiente para evitar la circulación de la bacteria.

La vacuna en embarazadas, clave para proteger a los bebés

Especialistas remarcaron que la vacunación durante el embarazo representa una de las principales herramientas para proteger a los recién nacidos.

La vacuna triple bacteriana acelular debe aplicarse en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación y permite transmitir anticuerpos al bebé durante los primeros meses de vida.

De los tres bebés fallecidos este año, solamente uno registraba antecedente de vacunación materna.

Los expertos aclararon que ninguna vacuna ofrece protección absoluta, aunque destacaron que reduce significativamente el riesgo de cuadros graves, internaciones y muertes.

Las provincias con más casos de coqueluche

Los casos confirmados durante 2026 se concentran principalmente en:

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Salta

Mendoza

Santa Fe

Tierra del Fuego

Chaco

Santiago del Estero

San Luis

Además, organismos internacionales alertaron que el incremento de casos también afecta a otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

Cuáles son los síntomas de alerta

Los médicos recomiendan consultar rápidamente ante síntomas respiratorios persistentes, especialmente en bebés y niños pequeños.

Entre los principales signos de alarma aparecen:

Tos intensa y repetitiva

Episodios donde el niño se pone morado o azul

Pausas respiratorias

Dificultad para respirar

Inspiración profunda luego de ataques de tos

También aconsejan acudir al médico si algún conviviente presenta síntomas compatibles con coqueluche.

Quiénes deben vacunarse contra la coqueluche

El Calendario Nacional de Vacunación incluye dosis obligatorias para:

Bebés a los 2, 4 y 6 meses

Refuerzo entre los 15 y 18 meses

Refuerzo a los 5 años

Refuerzo a los 11 años

Embarazadas en cada gestación

Personal de salud en contacto con bebés

Convivientes de recién nacidos prematuros

Los especialistas insistieron en que la protección comunitaria resulta fundamental para evitar nuevos brotes y proteger a quienes todavía no pueden vacunarse.