Qué es la coqueluche, la enfermedad que preocupa en Argentina y causó 7 muertes en niños

El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre un incremento de casos de tos convulsa.

El Ministerio de Salud de la Nación informó sobre un aumento de casos de tos convulsa , una enfermedad también llamada coqueluche . Según el más reciente Boletín Epidemiológico , este año se contabilizaron siete fallecimientos , todos en nenes menores de dos años , y 688 casos confirmados .

Hasta el 22 de noviembre de 2025, se reportaron 5.110 casos sospechosos , de los cuales 688 fueron confirmados. Esta cifra supera a los registros de años anteriores para el mismo período, destacando 2023 como el año con mayor número de casos, concentrados principalmente en la provincia de Salta .

La incidencia acumulada durante el año alcanza los 1,45 casos por cada 100.000 habitantes . “Este incremento resulta relevante para dimensionar la situación actual, dado que el aumento de casos se observa en distintas jurisdicciones y de forma heterogénea”, señalaron desde el Ministerio de Salud de la Nación .

Según el Boletín Epidemiológico Nacional , de los 688 casos confirmados , 586 contaron con respaldo de laboratorio . De estos, el 81,9% (480 casos) se atribuyó a la bacteria Bordetella pertussis , mientras que solo dos casos correspondieron a B. parapertussis , y 104 permanecen sin identificación de especie .

En este marco, desde la cartera a cargo de Mario Lugones destacaron que “existen vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por Bordetella pertussis. No obstante, se observa a nivel global, regional y nacional una disminución gradual en las coberturas vacunales, lo que genera un aumento de personas susceptibles a contraer la enfermedad”.

Preocupación por el aumento de casos de tos convulsa en Argentina.

Provincias con mayor incidencia de tos convulsa

Durante el año 2025, los casos confirmados se reportaron en 20 jurisdicciones del país. La mayor concentración se registra en la Región Centro con 515 casos, destacándose los residentes de la provincia de Buenos Aires (342) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (67). En la Región Sur se confirmaron 145 casos, vinculados principalmente al brote activo en Tierra del Fuego.

Qué es la tos convulsa

La tos convulsa, también llamada tos ferina o coqueluche, es una infección respiratoria aguda prevenible mediante vacunación que puede afectar a individuos de cualquier edad. Sin embargo, lactantes y niños pequeños presentan los mayores riesgos de morbilidad y mortalidad.

En contraste, adolescentes y adultos jóvenes suelen cursar la enfermedad de forma leve o atípica, aunque también pueden presentar los síntomas característicos, y constituyen un vector importante de transmisión hacia los menores.

Debido a su elevada capacidad de contagio, especialmente en ambientes de contacto cercano y prolongado como hogares, guarderías, jardines de infantes o escuelas, es crucial detectar la enfermedad de manera temprana y aplicar un tratamiento oportuno para impedir su propagación entre personas vulnerables.

Ya hubo siete niños muertos en lo que va del año.

Síntomas de la tos convulsa

La tos convulsa progresa a lo largo de tres fases clínicas consecutivas:

Etapa catarral: los síntomas iniciales se asemejan a los de un resfriado habitual, incluyendo congestión nasal, secreción y tos leve.

los síntomas iniciales se asemejan a los de un incluyendo congestión nasal, secreción y tos leve. • Etapa paroxística: los episodios de tos se vuelven más frecuentes y severos, generalmente culminando en una inhalación profunda que genera un silbido característico llamado estridor inspiratorio. Es común que ocurra vómito tras la tos. En recién nacidos y bebés menores de seis meses, pueden presentarse cianosis (coloración azulada de la piel) y pausas respiratorias (apneas).

los episodios de tos generalmente culminando en una inhalación profunda que genera un silbido característico llamado estridor inspiratorio. Es común que ocurra vómito tras la tos. En recién nacidos y pueden presentarse cianosis (coloración azulada de la piel) y pausas respiratorias (apneas). • Etapa de convalecencia: los ataques de tos disminuyen de manera gradual y progresiva, apareciendo solo durante el sueño o tras esfuerzos físicos intensos, desapareciendo el estridor inspiratorio.

Cuáles son las provincias más afectadas.

Las complicaciones más graves ocurren principalmente en bebés menores de seis meses, quienes corren riesgo de desarrollar bronconeumonía, convulsiones, encefalopatía aguda e incluso lesiones cerebrales permanentes. Por su parte, adolescentes y adultos con inmunidad adquirida —ya sea por vacunación o por infecciones previas— suelen presentar síntomas leves o episodios prolongados de la tos paroxística característica.

Vacunación contra la tos convulsa

La inmunización constituye la principal medida de prevención frente a la tos convulsa. Según el Calendario Nacional de Vacunación, se recomienda la aplicación de:

Vacuna quíntuple: una dosis a los 2 meses, otra a los 4 y otra a los 6.

una dosis a los 2 meses, otra a los 4 y otra a los 6. Refuerzo de la vacuna quíntuple : entre los 15 y 18 meses.

: entre los 15 y 18 meses. Vacuna rriple bacteriana celular: a los 5 años.

a los 5 años. Vacuna triple bacteriana acelular (DTPa): a los 11 años.

Asimismo, la vacuna DTPa se aplica a mujeres gestantes desde la semana 20 de embarazo y al personal sanitario que interactúe con bebés menores de un año, con un refuerzo cada cinco años.

La incorporación de las vacunas contra la tos convulsa ha sido fundamental para reducir la incidencia de la enfermedad a nivel global. En este marco, la vigilancia epidemiológica de la coqueluche desempeña un papel esencial, ya que permite medir el impacto de la inmunización, seguir las tendencias nacionales, detectar grupos vulnerables y orientar políticas de prevención y control.