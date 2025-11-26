miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 20:06
Empatía.

Una pequeña guerrera, una dura enfermedad y una familia aferrada a la fe

A sus 4 años, Lía enfrenta una triste batalla: con tres cirugías y meses de tratamiento, necesita de la solidaridad de todos para seguir luchando por su vida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Una esperanza inquebrantable.

Una esperanza inquebrantable.

El 13 de octubre, tras perder estabilidad para caminar, la llevaron al Hospital de Niños. Allí, un neurólogo les dio la noticia más dura: Lia tenía un tumor grande en la cabeza, acompañado de una retención de líquidos que ejercía presión en los nervios y le impedía sostenerse. Al día siguiente, una resonancia más profunda reveló la presencia de más tumores en la cabeza y la columna, y la urgencia de trasladarla a Buenos Aires, donde podría recibir tratamiento especializado.

image
Solidaridad con Lía y su familia.

Solidaridad con Lía y su familia.

Un diagnóstico complejo: Meduloblastoma

Los oncólogos explicaron que Lia padece Meduloblastoma, un tipo de tumor cerebral embrionario que afecta una región encargada del movimiento y la coordinación. Tiene varios tumores dispersos en su cerebro y columna, de aproximadamente 1 cm cada uno.

A partir de la próxima semana, Lia deberá continuar con un tratamiento intensivo:

  • Radioterapia y quimioterapia todos los días,

  • Durante al menos 9 meses,

  • Con la colocación de un catéter (port-a-cath) en el pecho para evitar pinchazos constantes.

La fe y el mensaje de su papá

image
La esperanza de un papá que no se rinde.

La esperanza de un papá que no se rinde.

En medio de esta batalla, Elíseo, el papá de Lia, sostiene a su familia desde la fe y la esperanza. Con profundo dolor, pero también con una convicción inquebrantable, expresó en diálogo con TodoJujuy.com:

“Confío y creo que la última palabra siempre la tiene Dios. Estamos confiando en que se haga Su voluntad. Sé que seguimos a un Jesús que hace milagros, que por sus llagas fuimos curados y que no hay nada imposible para Dios. Sé que Él hará un milagro. Gracias a todos por sus oraciones y colaboración. Los amamos y agradecemos de todo corazón.”

La familia ya cumplió un mes en Buenos Aires, enfrentando gastos de traslado, estadía, movilidad y alimentación, mientras la mamá de Lia continúa su embarazo.

Cómo ayudar a Lia

Quienes deseen colaborar con la familia para afrontar los gastos mientras acompañan el tratamiento de la pequeña, pueden hacerlo a través de:

Alias: eliseolia.05

Teléfono: 3883290846

Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a sostener esta lucha enorme que una niña de apenas 4 años está enfrentando con valentía.

image
Festival solidario para ayudar a Lía.

Festival solidario para ayudar a Lía.

