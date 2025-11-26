Una pequeña guerrera, una dura enfermedad y una familia aferrada a la fe

Hasta hace poco, Lía llevaba una vida completamente normal: iba a la escuela, jugaba, reía y disfrutaba de su infancia como cualquier niña. Pero a finales de septiembre, su vida y la de su familia dieron un giro inesperado cuando comenzó con vómitos persistentes y los estudios médicos no lograban explicar qué estaba pasando.

Solidaridad. Un incendio destruyó una casa en Alto Comedero: "Perdí todo, pero no la vida"

El 13 de octubre , tras perder estabilidad para caminar, la llevaron al Hospital de Niños. Allí, un neurólogo les dio la noticia más dura: Lia tenía un tumor grande en la cabeza , acompañado de una retención de líquidos que ejercía presión en los nervios y le impedía sostenerse. Al día siguiente, una resonancia más profunda reveló la presencia de más tumores en la cabeza y la columna , y la urgencia de trasladarla a Buenos Aires, donde podría recibir tratamiento especializado.

Desde ese momento, Lia y su familia permanecen en el Hospital Garrahan , donde la pequeña ya pasó por tres cirugías y actualmente recibe radioterapia y quimioterapia.

Un diagnóstico complejo: Meduloblastoma

Los oncólogos explicaron que Lia padece Meduloblastoma, un tipo de tumor cerebral embrionario que afecta una región encargada del movimiento y la coordinación. Tiene varios tumores dispersos en su cerebro y columna, de aproximadamente 1 cm cada uno.

A partir de la próxima semana, Lia deberá continuar con un tratamiento intensivo:

Radioterapia y quimioterapia todos los días ,

Durante al menos 9 meses ,

Con la colocación de un catéter (port-a-cath) en el pecho para evitar pinchazos constantes.

La fe y el mensaje de su papá

image La esperanza de un papá que no se rinde.

En medio de esta batalla, Elíseo, el papá de Lia, sostiene a su familia desde la fe y la esperanza. Con profundo dolor, pero también con una convicción inquebrantable, expresó en diálogo con TodoJujuy.com:

“Confío y creo que la última palabra siempre la tiene Dios. Estamos confiando en que se haga Su voluntad. Sé que seguimos a un Jesús que hace milagros, que por sus llagas fuimos curados y que no hay nada imposible para Dios. Sé que Él hará un milagro. Gracias a todos por sus oraciones y colaboración. Los amamos y agradecemos de todo corazón.”

La familia ya cumplió un mes en Buenos Aires, enfrentando gastos de traslado, estadía, movilidad y alimentación, mientras la mamá de Lia continúa su embarazo.

Cómo ayudar a Lia

Quienes deseen colaborar con la familia para afrontar los gastos mientras acompañan el tratamiento de la pequeña, pueden hacerlo a través de:

Alias: eliseolia.05

Teléfono: 3883290846

Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a sostener esta lucha enorme que una niña de apenas 4 años está enfrentando con valentía.