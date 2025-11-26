Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a distintos puntos del país, entre ellos sectores del norte argentino. Este nivel indica un efecto leve a moderado en la salud , pero puede resultar peligroso para niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas .

En el mapa de temperaturas extremas del organismo se observa que algunas zonas del noroeste permanecen bajo esta advertencia, en un escenario de calor intenso que abre la semana con registros elevados.

En el caso de San Salvador de Jujuy , el SMN anticipa máximas que rondarán entre los 34°C y 36°C desde este miércoles y durante los próximos días. El organismo advierte que, pese al amanecer fresco —con 17.1°C a las 07:00, cielo despejado y 74% de humedad—, las temperaturas aumentarán rápidamente hacia la tarde.

Estas condiciones se combinan con jornadas de cielo mayormente despejado por la mañana, mientras que para las tardes y noches se prevén tormentas aisladas , especialmente desde el viernes.

Tendencia para los próximos días

El organismo meteorológico señala que, aunque las máximas seguirán siendo muy elevadas, la presencia de inestabilidad hacia la tarde y noche podría aportar alivio temporario. Entre el viernes y el domingo, se espera:

Probabilidad de precipitaciones: entre 40% y 70% en horas de la tarde/noche.

Viento predominante: del sector norte y noreste, con intensidades entre 7 y 12 km/h.

Sensación térmica elevada por la combinación de humedad y calor sostenido.

A quiénes puede afectar la alerta

El nivel amarillo no implica riesgo extremo para la población en general, pero sí puede impactar en grupos vulnerables, como:

Personas mayores de 65 años

Bebés y niños pequeños

Personas con enfermedades crónicas

Personas que no pueden acceder a una adecuada hidratación

El SMN recomienda evitar la exposición solar en las horas centrales del día, utilizar ropa liviana, hidratarse de manera constante y prestar atención a señales de golpe de calor.

Qué se espera en Jujuy

Con máximas previstas por encima de los 34°C durante varios días, la provincia atraviesa una semana de calor intenso, inestabilidad vespertina y condiciones que justifican la advertencia del SMN. La combinación de altas temperaturas y humedad obliga a extremar los cuidados, especialmente en la capital jujeña y zonas aledañas.

La situación se mantiene bajo seguimiento y no se descarta que el nivel de alerta pueda actualizarse según la evolución del calor en la región.