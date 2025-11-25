martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 08:24
Extendido.

La semana seguirá con temperaturas extremas y máximas que llegarán a los 36º

Llega a Jujuy una semana con altas temperaturas . Según el SMN habrá máximas por encima de los 36º. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Salvador de Jujuy atraviesa días de intenso calor y, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas se mantendrán durante toda la semana, con máximas que alcanzarán los 36°C y condiciones variables que incluyen nubosidad, chaparrones aislados y posibles tormentas hacia el final del período. Te adelantamos cómo va a seguir el clima en Jujuy.

Martes caluroso y despejado

Para este martes 25 de noviembre, el SMN informó un amanecer con cielo despejado y una temperatura inicial cercana a los 14°C. Con el correr de las horas, se espera que la máxima llegue a 29°C, acompañada de baja probabilidad de precipitación y vientos leves del sector noroeste.

Las condiciones se mantendrán estables durante todo el día, con predominio del sol y buena visibilidad.

Miércoles: comienza el ascenso marcado

El miércoles 26 se sentirá el primer salto térmico de la semana: la mínima será de 20°C y la máxima trepará hasta los 36°C.

La jornada iniciará parcialmente nublada, mientras que la tarde y la noche se presentarían nubladas, aunque sin probabilidad significativa de lluvias.

Los vientos se mantendrán entre 0 y 22 km/h, cambiando del suroeste al noreste.

Jueves caluroso y con posibles tormentas por la noche

El jueves 27 seguirá con condiciones sofocantes: mínima de 21°C y máxima de 36°C.

Durante la madrugada y la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche podría ingresar inestabilidad, con una probabilidad de 10% a 40% de tormentas aisladas.

Los vientos oscilarán entre 0 y 12 km/h, mayormente desde el sector noreste.

Viernes: persiste el calor extremo

El viernes 28 mantendrá el mismo comportamiento térmico que los días previos, con máxima de 36°C y mínima de 20°C.

La mañana estará parcialmente nublada, pero hacia la tarde-noche nuevamente aumenta la chance de precipitaciones, con una probabilidad de 40% a 70%, acompañada de actividad eléctrica.

El viento será leve, de 7 a 12 km/h, rotando del norte hacia el noreste.

Tiempo en Jujuy
La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

Sábado con tormentas y leve descenso por la noche

El sábado 29 será la jornada más inestable: desde la madrugada podrían registrarse tormentas, con probabilidades de lluvia que van del 10% al 40%.

Hacia la tarde-noche la inestabilidad persistirá, con chances de hasta 70%, según el SMN.

La temperatura irá desde los 18°C de mínima hasta los 35°C de máxima, mostrando un leve alivio en comparación con días anteriores.

Domingo y lunes: continúa el calor, pero con máximas más moderadas

El domingo 30 presentará temperaturas entre 18°C y 30°C, aunque la inestabilidad todavía estará presente, especialmente durante la tarde, con probabilidad de tormentas.

Finalmente, el lunes 1 de diciembre la mínima será de 17°C y la máxima de 30°C, marcando una disminución respecto del intenso calor de los días previos.

Una semana marcada por el calor extremo

Con máximas que llegan a los 36°C entre miércoles y viernes, y noches que no bajan de los 18°C a 21°C, el SMN advierte una semana de condiciones de calor extremo en San Salvador de Jujuy y alrededores.

La recomendación es extremar cuidados, mantenerse hidratado, evitar la exposición solar entre las 12 y las 17 y prestar atención a los avisos por tormentas durante la segunda mitad de la semana.

