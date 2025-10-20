lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 08:42
Extendido.

Cuándo vuelve el sol y las altas temperaturas a Jujuy

Tras un fin de semana con cielo cubierto y descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia los cambios para estos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cuándo vuelve el sol y las altas temperaturas a Jujuy

Cuándo vuelve el sol y las altas temperaturas a Jujuy

Luego de un comienzo de semana con nubosidad y tormentas aisladas, el clima en Jujuy comienza a mejorar progresivamente y se anticipa el regreso del sol junto con un marcado ascenso de las temperaturas, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Inicio de semana con inestabilidad

Este lunes 20 de octubre el cielo permanecerá nublado durante la mañana, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y una temperatura máxima de 24 °C. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una mínima que rondará los 15 °C.

Martes con leve ascenso y sin lluvias

Para el martes 21, el SMN prevé una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 13 °C y los 25 °C. El viento soplará del noreste y el ambiente comenzará a tornarse más templado.

Miércoles: vuelve el sol y sube la temperatura

El miércoles 22 será el punto de inflexión en el pronóstico: el cielo estará algo nublado por la mañana y mayormente despejado por la tarde, con una máxima que trepará hasta los 29 °C. Será una jornada ideal para actividades al aire libre.

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Jueves y viernes con calor de verano

El calor se instalará definitivamente entre el jueves y el viernes, cuando las máximas alcanzarán los 30 °C. Si bien se esperan algunas nubes, el ambiente será mayormente soleado y con bajo porcentaje de probabilidad de lluvias.

El viernes, sin embargo, podrían registrarse tormentas hacia la noche, aunque con baja intensidad y corta duración.

Fin de semana variable

El sábado se prevé un leve descenso de temperatura, con máximas en torno a los 23 °C, mientras que el domingo se mantendría el cielo mayormente nublado y una máxima de 22 °C.

