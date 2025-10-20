Cuándo vuelve el sol y las altas temperaturas a Jujuy

Luego de un comienzo de semana con nubosidad y tormentas aisladas, el clima en Jujuy comienza a mejorar progresivamente y se anticipa el regreso del sol junto con un marcado ascenso de las temperaturas, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy Inicio de semana con inestabilidad Este lunes 20 de octubre el cielo permanecerá nublado durante la mañana, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y una temperatura máxima de 24 °C. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una mínima que rondará los 15 °C.

Martes con leve ascenso y sin lluvias Para el martes 21, el SMN prevé una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 13 °C y los 25 °C. El viento soplará del noreste y el ambiente comenzará a tornarse más templado.

Miércoles: vuelve el sol y sube la temperatura El miércoles 22 será el punto de inflexión en el pronóstico: el cielo estará algo nublado por la mañana y mayormente despejado por la tarde, con una máxima que trepará hasta los 29 °C. Será una jornada ideal para actividades al aire libre.

Jujuy con sol Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy Jueves y viernes con calor de verano El calor se instalará definitivamente entre el jueves y el viernes, cuando las máximas alcanzarán los 30 °C. Si bien se esperan algunas nubes, el ambiente será mayormente soleado y con bajo porcentaje de probabilidad de lluvias. El viernes, sin embargo, podrían registrarse tormentas hacia la noche, aunque con baja intensidad y corta duración. Fin de semana variable El sábado se prevé un leve descenso de temperatura, con máximas en torno a los 23 °C, mientras que el domingo se mantendría el cielo mayormente nublado y una máxima de 22 °C.

