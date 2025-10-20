Suspendieron las clases en dos ciudades de Jujuy: los motivos

Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Este lunes se vive una jornada sin actividad escolar en el norte de la provincia. En La Quiaca, las clases fueron suspendidas por tareas de desinfección en establecimientos de nivel primario y secundario. En Abra Pampa, la suspensión alcanza al nivel inicial y primario por la realización del Primer Congreso de Docentes de la Región 7.

Ambas medidas fueron confirmadas por las autoridades educativas provinciales y se enmarcan dentro del cronograma oficial del Ministerio de Educación de Jujuy.

Desinfección en escuelas de La Quiaca En la ciudad de La Quiaca, las tareas de desinfección general se llevan adelante en escuelas primarias y secundarias. Los trabajos incluyen la limpieza y sanitización de aulas, cocinas, sanitarios y espacios comunes.

El operativo tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene necesarias para el regreso de docentes y estudiantes. Las clases retomarán con normalidad en la jornada siguiente.

Sin clases Sin clases en dos localidades de Jujuy. Congreso docente en Abra Pampa En paralelo, Abra Pampa es sede del Primer Congreso de Docentes de la Región 7, una instancia de formación que reúne a 43 instituciones educativas y a más de 750 docentes de diferentes localidades del norte jujeño. La actividad cuenta con la presencia de la directora de Nivel Primario del Ministerio de Educación, quien encabeza las ponencias y coordina los espacios de trabajo. Durante la jornada se desarrollan talleres, debates y presentaciones pedagógicas sobre planificación, enseñanza rural e inclusión educativa. Por ese motivo, no hay clases en las instituciones de Nivel Inicial y Primario.

