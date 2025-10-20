lunes 20 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2025 - 08:56
Atención.

Suspendieron las clases en dos ciudades de Jujuy: los motivos

Este lunes 20 de octubre no hay clases en dos ciudades de la provincia de Jujuy, según indicó el Ministerio de Educación. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Lee además
Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?
Un colegio de Jujuy suspendió las clases por el temporal.
Educación.

Un colegio de Jujuy suspendió las clases tras la tormenta de ayer

Ambas medidas fueron confirmadas por las autoridades educativas provinciales y se enmarcan dentro del cronograma oficial del Ministerio de Educación de Jujuy.

Desinfección en escuelas de La Quiaca

En la ciudad de La Quiaca, las tareas de desinfección general se llevan adelante en escuelas primarias y secundarias. Los trabajos incluyen la limpieza y sanitización de aulas, cocinas, sanitarios y espacios comunes.

El operativo tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene necesarias para el regreso de docentes y estudiantes. Las clases retomarán con normalidad en la jornada siguiente.

Sin clases
Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Congreso docente en Abra Pampa

En paralelo, Abra Pampa es sede del Primer Congreso de Docentes de la Región 7, una instancia de formación que reúne a 43 instituciones educativas y a más de 750 docentes de diferentes localidades del norte jujeño.

La actividad cuenta con la presencia de la directora de Nivel Primario del Ministerio de Educación, quien encabeza las ponencias y coordina los espacios de trabajo. Durante la jornada se desarrollan talleres, debates y presentaciones pedagógicas sobre planificación, enseñanza rural e inclusión educativa.

Por ese motivo, no hay clases en las instituciones de Nivel Inicial y Primario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Un colegio de Jujuy suspendió las clases tras la tormenta de ayer

Cuándo vuelve el sol y las altas temperaturas a Jujuy

Alerta en La Viña: 7 vacas se metieron al patio del la ETP Nº1

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn suspendido
Reducido.

Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

El otro escándalode Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel