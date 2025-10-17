viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 07:39
Educación.

Un colegio de Jujuy suspendió las clases tras la tormenta de ayer

La institución decidió interrumpir las clases del viernes 17 de octubre debido a un corte de energía y filtraciones en el edificio tras el temporal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Un colegio de Jujuy suspendió las clases por el temporal.

Un colegio de Jujuy suspendió las clases por el temporal.

Daños y medidas preventivas

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la institución, el temporal provocó un corte en el suministro de energía eléctrica y filtraciones de agua en distintos sectores del edificio. La situación fue detectada una vez finalizada la jornada escolar y obligó a realizar una evaluación inmediata de los daños.

Colegio Santa Bárbara
El Santa Bárbara no tendrá actividades este viernes.

El Santa Bárbara no tendrá actividades este viernes.

Comunicado oficial del establecimiento

Desde la institución agradecieron la comprensión de las familias y destacaron que la decisión busca preservar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades escolares. El comunicado circuló durante la noche del jueves a través de los canales institucionales y redes del colegio.

Comunicado
Comunicado del Colegio Santa Bárbara.

Comunicado del Colegio Santa Bárbara.

La tormenta en San Salvador de Jujuy

Durante la tarde del jueves, San Salvador de Jujuy registró una tormenta con fuertes lluvias y ráfagas de viento. El fenómeno provocó anegamientos temporarios en algunas calles y afectó el suministro eléctrico en varios barrios.

En distintos sectores de la ciudad, equipos de emergencias trabajaron en tareas de limpieza y verificación de daños en viviendas, escuelas y espacios públicos.

