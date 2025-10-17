Un colegio de Jujuy suspendió las clases tras la tormenta de ayer

Un colegio de Jujuy suspendió las clases por el temporal.

El Colegio Santa Bárbara de San Salvador de Jujuy anunció la suspensión de las clases previstas para el viernes 17 de octubre. La medida se tomó como prevención luego de los daños que dejó la intensa tormenta registrada durante la tarde del jueves.

Atención. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la institución, el temporal provocó un corte en el suministro de energía eléctrica y filtraciones de agua en distintos sectores del edificio. La situación fue detectada una vez finalizada la jornada escolar y obligó a realizar una evaluación inmediata de los daños.

Las autoridades señalaron que la hora en que ocurrió el fenómeno climático impidió revisar y reparar por completo las instalaciones afectadas. Por ese motivo, se resolvió suspender las clases para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

Colegio Santa Bárbara

Comunicado oficial del establecimiento

Desde la institución agradecieron la comprensión de las familias y destacaron que la decisión busca preservar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades escolares. El comunicado circuló durante la noche del jueves a través de los canales institucionales y redes del colegio.

Comunicado

La tormenta en San Salvador de Jujuy

Durante la tarde del jueves, San Salvador de Jujuy registró una tormenta con fuertes lluvias y ráfagas de viento. El fenómeno provocó anegamientos temporarios en algunas calles y afectó el suministro eléctrico en varios barrios.

En distintos sectores de la ciudad, equipos de emergencias trabajaron en tareas de limpieza y verificación de daños en viviendas, escuelas y espacios públicos.