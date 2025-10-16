jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 16:41
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

En Jujuy, las clases iniciaron el 24 de febrero y terminarán el 12 de diciembre de diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Educación provincial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Las clases comenzaron el 24 de febrero, mientras que directivos y docentes iniciaron sus actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional.

Un año con calendario completo

clases aulas.jpg
Clases en Jujuy.

Clases en Jujuy.

El calendario escolar incluyó el receso invernal del 14 al 25 de julio, además de cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.

La última jornada, destinada a equipos directivos y docentes, se realizará el miércoles 5 de noviembre.

Asimismo, se desarrollaron instancias de exámenes y evaluaciones de materias pendientes, que en algunos casos implicaron suspensión de clases, como las programadas en agosto y octubre.

Acompañamiento y cierre del año

Entre el 15 y el 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes antes del cierre administrativo del ciclo escolar.

