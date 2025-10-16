¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el ciclo lectivo 2025 finalizará el viernes 12 de diciembre en todos los niveles educativos. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación .

Las clases comenzaron el 24 de febrero , mientras que directivos y docentes iniciaron sus actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional .

El calendario escolar incluyó el receso invernal del 14 al 25 de julio , además de cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.

La última jornada, destinada a equipos directivos y docentes, se realizará el miércoles 5 de noviembre.

Asimismo, se desarrollaron instancias de exámenes y evaluaciones de materias pendientes, que en algunos casos implicaron suspensión de clases, como las programadas en agosto y octubre.

Acompañamiento y cierre del año

Entre el 15 y el 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes antes del cierre administrativo del ciclo escolar.