jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 07:08
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Gimnasia de Jujuy enfrenta a Deportivo Madryn en partido de ida y vuelta por el reducido de la Primera Nacional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy jugará este domingo por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer partido se jugará este 19 de octubre donde recibirá a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto desde las 14:45 horas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro será Lucas Comesaña, quien estará acompañado por el Asistente 1 Gonzalo Ferrari, el Asistente 2 Juan Viglietti y el Cuarto árbitro que será Federico Benítez.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase, tras empatar 0 a 0 y lograr el pase por ventaja deportiva. Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

Cuándo se jugará el partido de vuelta

La revancha quedó confirmada desde el ente rector del fútbol argentino para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn, partido crucial donde se definirá el semifinalista.

Gimnasia de Jujuy en el Reducido

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general, es decir que tiene ventaja deportiva, que en esta serie es para Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

Por lo tanto, el Lobo está obligado a ganar uno de los dos partidos y empatar el otro para estar entre los cuatro mejores de la competencia. Otra opción es ganar un partido y en caso de perder el otro, tener una diferencia de gol mayor que el equipo del sur del país.

Gimnasia de Jujuy (1)

En esta instancia tampoco habrá penales, ya que si la serie finaliza empatada pasará el mejor posicionado en la tabla. En caso de dos empates, o de que cada uno obtenga una victoria por la misma diferencia, el equipo de Madryn será quien siga en carrera.

Los semifinalistas

Los cuatro equipos que continúen en carrera disputarán las semifinales bajo el mismo formato que la fase anterior, es decir partidos de ida y vuelta, con la tabla general como referencia para determinar las posiciones y ventajas.

En caso de que participe el perdedor de la primera final por el ascenso, este equipo ocupará automáticamente el primer puesto de la tabla y, por lo tanto, tendrá ventaja deportiva si define de local. En caso de empate en el resultado global, avanzará el conjunto que haya sido local en el segundo encuentro.

La final por el segundo ascenso

La definición por el segundo ascenso a la Liga Profesional también se jugará a doble partido. El equipo mejor ubicado en la tabla general será quien defina como local. Sin embargo, si en la instancia decisiva llega el perdedor del primer ascenso, mantendrá esa ventaja de localía, sin importar el puntaje de su rival. Si la serie termina igualada tras los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo extra. De persistir la paridad, el ascenso se definirá por penales.

