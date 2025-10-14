Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy jugará este domingo por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer partido se jugará el domingo 19 de octubre donde recibirá a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto desde las 14:45 horas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro será Lucas Comesaña , quien estará acompañado por el Asistente 1 Gonzalo Ferrari, el Asistente 2 Juan Viglietti y el Cuarto árbitro que será Federico Benítez.

La revancha quedó confirmada desde el ente rector del fútbol argentino para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn, partido crucial donde se definirá el semifinalista.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase, tras empatar 0 a 0 y lograr el pase por ventaja deportiva. Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

Gimnasia de Jujuy en el Reducido

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

