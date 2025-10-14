martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 18:51
Reducido.

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy tiene árbitro confirmado para el cruce por Deportivo Madryn del domingo por el Reducido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy jugará este domingo por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer partido se jugará el domingo 19 de octubre donde recibirá a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto desde las 14:45 horas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro será Lucas Comesaña, quien estará acompañado por el Asistente 1 Gonzalo Ferrari, el Asistente 2 Juan Viglietti y el Cuarto árbitro que será Federico Benítez.

El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña
El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña

El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña

La revancha quedó confirmada desde el ente rector del fútbol argentino para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn, partido crucial donde se definirá el semifinalista.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase, tras empatar 0 a 0 y lograr el pase por ventaja deportiva. Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

Gimnasia de Jujuy en el Reducido

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

La programación completa de cuartos

  • Gimnasia y Tiro (S) vs Estudiantes (RC): sábado 18/10, 22:00
  • Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn: domingo 19/10, 14:45
  • Deportivo Morón vs Atlanta: domingo 19/10, 17:00
  • Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lunes 20/10, 19:00.

