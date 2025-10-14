martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 11:16
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: fechas confirmadas para los partidos de ida y vuelta

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn el domingo 19/10, 14:45, por los cuartos del Reducido. La vuelta será el 1 o 2 de noviembre en la Patagonia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Deportivo Madryn enfrentará a Gimnasia de Jujuy en los cuartos de final del Reducido

Deportivo Madryn enfrentará a Gimnasia de Jujuy en los cuartos de final del Reducido

Gimnasia de Jujuy ya tiene agenda para los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer partido se jugará "en casa" el domingo 19 de octubre donde se recibe a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto desde las 14:45hs. Es el partido de ida de una llave que se resolverá a doble encuentro.

Matías Módolo en Canal 4 de Jujuy. video
Fútbol.

Matías Módolo: "El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador de Gimnasia de Jujuy"
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Reducido: el Lobo abre en casa ante Deportivo Madryn y define el 1 o 2 de noviembre

La revancha quedó confirmada para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn. Será allí donde se conozca al clasificado a semifinales.

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase (0–0 y pase por ventaja deportiva). Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

La AFA y distintos medios ya difundieron la programación completa de cuartos:

  • Gimnasia y Tiro (S) vs Estudiantes (RC): sáb 18/10, 22:00

  • Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn: dom 19/10, 14:45

  • Deportivo Morón vs Atlanta: dom 19/10, 17:00

  • Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lun 20/10, 19:00.

Claves de la serie

  • Localía en la ida: el 23 de Agosto será clave para marcar diferencia.

  • Regla de desempate: sin penales ni alargue en cuartos; pasa el mejor ubicado. Madryn define en casa.

  • Calendario: ida 19/10; vuelta 1–2/11 en el Sur.

