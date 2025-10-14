Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: fechas confirmadas para los partidos de ida y vuelta

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas Deportivo Madryn enfrentará a Gimnasia de Jujuy en los cuartos de final del Reducido

Gimnasia de Jujuy ya tiene agenda para los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer partido se jugará "en casa" el domingo 19 de octubre donde se recibe a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto desde las 14:45hs. Es el partido de ida de una llave que se resolverá a doble encuentro.

Reducido: el Lobo abre en casa ante Deportivo Madryn y define el 1 o 2 de noviembre La revancha quedó confirmada para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn. Será allí donde se conozca al clasificado a semifinales.

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase (0–0 y pase por ventaja deportiva). Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

La AFA y distintos medios ya difundieron la programación completa de cuartos: Gimnasia y Tiro (S) vs Estudiantes (RC) : sáb 18/10, 22:00

Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn : dom 19/10, 14:45

Deportivo Morón vs Atlanta : dom 19/10, 17:00

Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lun 20/10, 19:00. Claves de la serie Localía en la ida: el 23 de Agosto será clave para marcar diferencia .

Regla de desempate : sin penales ni alargue en cuartos; pasa el mejor ubicado . Madryn define en casa.

Calendario: ida 19/10; vuelta 1–2/11 en el Sur.

