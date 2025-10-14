La Selección Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0

La Selección Argentina no tuvo piedad y aplastó a Puerto Rico por 6-0 en un partido amistoso disputado este martes en Miami. El equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin y mostró un gran nivel colectivo, con varios nombres destacados.

La Albiceleste se impuso con goles de Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez (2) y un tanto en contra del conjunto boricua.

Desde el inicio, Argentina impuso su jerarquía y abrió el marcador rápidamente, generando múltiples situaciones de peligro. El mediocampo, liderado por Mac Allister, controló el juego con autoridad y marcó el ritmo del partido.

En la segunda mitad, Scaloni movió el banco, pero el dominio argentino se mantuvo. Con circulación fluida, presión alta y precisión en el área rival, la Selección amplió la ventaja hasta cerrar una goleada que reflejó la amplia diferencia entre ambos equipos.

El encuentro sirvió para que el cuerpo técnico pruebe variantes y le dé minutos a varios jugadores. Más allá del carácter amistoso del duelo, Argentina volvió a exhibir solidez defensiva y contundencia ofensiva, elementos clave de su identidad desde el título mundial. Con esta victoria, el seleccionado nacional mantiene su envión positivo y sigue afinando detalles de cara a los próximos compromisos internacionales.

