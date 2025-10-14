A qué hora juega la Selección Argentina con Puerto Rico y dónde verlo

La Selección Argentina cierra su gira por Estados Unidos con un amistoso más en fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), partido que se disputará este martes 14 de octubre ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

El choque con la selección centroamericana se jugará a las 21 horas y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports , y se podrá disfrutar por la pantalla de Canal 4 a través de la frecuencia analógica 17 y también en la frecuencia HD 23.

El equipo de Lionel Scaloni viene de ganarle a Venezuela el viernes pasado sin Lionel Messi 1 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami. Para el choque de esta noche es muy probable que el jugador de Inter Miami esté entre los titulares.

Lionel Messi.

“Lo vi jugar el sábado y, por lo que sé, terminó bien. Antes de preparar el último entrenamiento hablaré con él y, si está en condiciones, seguramente jugará”, dijo el entrenador de la Selección en conferencia de prensa.

El debut de los nuevos

El entrenador anticipó que debutarán algunos futbolistas. “Es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía. Esa es la idea, igual que en la próxima fecha FIFA. Siempre estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero la base es esta”, dijo. Entre las novedades estarían José López y Aníbal Moreno.

"Emiliano Martínez quiere jugar siempre, como todos, y seguramente ataje en este partido. Hizo un gran esfuerzo para venir, más allá del problema físico, y en noviembre probaríamos en ese puesto. Soulé ha estado con nosotros, al igual que Buonanotte, Garnacho, Carboni... Los probaremos en cuanto veamos que podemos darle una posibilidad", contó Scaloni.

Puerto Rico, un rival de cuidado

"No hay partidos fáciles. Dificultad hay siempre, contra cualquier rival. Lo importante es cómo afrontamos nosotros cada partido. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos, en la clasificación anterior terminó un punto abajo de El Salvador, que el año pasado nos complicó a nosotros. Será un partido para disfrutar", explicó el entrenador.

"Mastantuono va madurando y dando los pasos necesarios. Es joven, tiene apenas 18 años, y debe seguir así, sin apresurarse. Está capacitado para poder brindarnos su fútbol y cada vez nos dará más. El 'Flaco' López pegó un salto importante en los últimos meses y seguramente este martes tendrá su oportunidad para poder jugar en la Selección", comentó.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial

Consultado sobre si va delineando la lista para el Mundial, aseguró que “no, por experiencia, no hay que hacer cuentas ahora, sobre cuántos jugadores estarían seguros. La base es esta, aunque no hay que pensar en eso por ahora".