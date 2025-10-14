martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 07:08
Fútbol.

A qué hora juega la Selección Argentina con Puerto Rico y dónde verlo

La Selección Argentina enfrentará a Puerto Rico en la noche de este martes en el Chase Stadium de Miami.

LaSelección Argentina enfrenta a Puerto Rico (Archivo)&nbsp;

La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico (Archivo) 

La Selección Argentina cierra su gira por Estados Unidos con un amistoso más en fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), partido que se disputará este martes 14 de octubre ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

Lee además
Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular
Fútbol.

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular
La Selección argentina tuvo su primera práctica en Miami: el plan de Scaloni para los próximos amistosos.
Fútbol.

La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

El choque con la selección centroamericana se jugará a las 21 horas y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports, y se podrá disfrutar por la pantalla de Canal 4 a través de la frecuencia analógica 17 y también en la frecuencia HD 23.

Lionel Messi.

“Lo vi jugar el sábado y, por lo que sé, terminó bien. Antes de preparar el último entrenamiento hablaré con él y, si está en condiciones, seguramente jugará”, dijo el entrenador de la Selección en conferencia de prensa.

El debut de los nuevos

El entrenador anticipó que debutarán algunos futbolistas. “Es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía. Esa es la idea, igual que en la próxima fecha FIFA. Siempre estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero la base es esta”, dijo. Entre las novedades estarían José López y Aníbal Moreno.

"Emiliano Martínez quiere jugar siempre, como todos, y seguramente ataje en este partido. Hizo un gran esfuerzo para venir, más allá del problema físico, y en noviembre probaríamos en ese puesto. Soulé ha estado con nosotros, al igual que Buonanotte, Garnacho, Carboni... Los probaremos en cuanto veamos que podemos darle una posibilidad", contó Scaloni.

Puerto Rico, un rival de cuidado

"No hay partidos fáciles. Dificultad hay siempre, contra cualquier rival. Lo importante es cómo afrontamos nosotros cada partido. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos, en la clasificación anterior terminó un punto abajo de El Salvador, que el año pasado nos complicó a nosotros. Será un partido para disfrutar", explicó el entrenador.

"Mastantuono va madurando y dando los pasos necesarios. Es joven, tiene apenas 18 años, y debe seguir así, sin apresurarse. Está capacitado para poder brindarnos su fútbol y cada vez nos dará más. El 'Flaco' López pegó un salto importante en los últimos meses y seguramente este martes tendrá su oportunidad para poder jugar en la Selección", comentó.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial

Consultado sobre si va delineando la lista para el Mundial, aseguró que “no, por experiencia, no hay que hacer cuentas ahora, sobre cuántos jugadores estarían seguros. La base es esta, aunque no hay que pensar en eso por ahora".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

Nueva baja en la Selección Argentina: Enzo Fernández fue desafectado

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel