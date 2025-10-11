Nueva baja en la Selección Argentina: Enzo Fernández fue desafectado

La Selección Argentina confirmó este sábado que Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, quedó desafectado de la gira tras sufrir una sinovitis en su rodilla derecha. Esta lesión le impedirá jugar el próximo partido ante Puerto Rico, que se disputará el martes en el Chase Stadium de Miami, luego de que el encuentro fuera postergado y cambiado de sede desde Chicago por las fuertes tormentas.

Fernández fue titular en el reciente triunfo 1-0 contra Venezuela en el Hard Rock Stadium, donde disputó 78 minutos antes de ser sustituido por Alexis Mac Allister. La AFA comunicó oficialmente la baja a través de sus redes sociales, informando que el jugador comenzará su recuperación en Londres, con la expectativa de no tratarse de una lesión grave.

Semana negativa para los lesionados La noticia se suma a otras bajas en el plantel, como la de Franco Mastantuono, quien sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y también fue liberado para retomar trabajo en Real Madrid. Además, Thiago Almada no pudo viajar por lesión, y Lionel Messi, ausente en el primer amistoso, podría estar presente en el duelo contra Puerto Rico.

El entrenador Lionel Scaloni planea darle minutos a los futbolistas que aún no debutaron con la selección, como Lautaro Rivero, José Manuel López y Aníbal Moreno. “Jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Hoy no tuvieron la oportunidad, pero contra Puerto Rico van a tenerla”, adelantó el técnico en conferencia de prensa.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T143019.490 Enzo Fernández, por su parte, expresó tras el partido ante Venezuela que “es lo que demanda esta camiseta” y mostró su compromiso con la selección, destacando la importancia de prepararse para el Mundial 2026 y su deseo de seguir aportando cuando esté en plenitud física. Con esta baja, la Selección argentina afronta su segundo amistoso en la ventana FIFA con cambios en su plantel, en busca de seguir afianzando un equipo competitivo de cara a la cita mundialista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.