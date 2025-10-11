sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 13:45
Empezó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel en el reducido

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel corresponde a la primera fase del reducido de la Primera Nacional y se jugará en el estadio “23 de Agosto”.

Por  Cristian Almazán
Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas físicas para presenciar el partido en Jujuy se adquirirán únicamente en efectivo, en la boletería de la Platea, ubicada en el estadio “23 de Agosto”, en calle Humahuaca. La venta comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 12:30, solo en ese horario, por orden de llegada. Es importante aclarar que se trata de un encuentro a eliminación directa, donde el ganador continúa en carrera y el perdedor queda eliminado.

Para el público visitante, la venta de entradas se habilitará el domingo desde las 10 de la mañana en la boletería ubicada en la tribuna visitante, también en calle Humahuaca. Está previsto un cupo limitado de alrededor de 1.000 entradas para los hinchas de San Miguel, que podrán presenciar el encuentro en un estadio que promete estar a pleno.

estadio-23-agosto-gimnasia-jujuy.webp

Este formato de competencia, en el que se definirán los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino, aumenta la expectativa y la adrenalina. En caso de que el encuentro termine empatado, se jugará un alargue y, si aún persiste la igualdad, los penales determinarán quién avanza a los cuartos de final. Cabe destacar que el equipo local, Gimnasia, llega con ventaja deportiva, lo que significa que si gana o empata, pasa automáticamente a la siguiente fase.

Cómo conseguir las entradas para ver Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

La venta de entradas comenzará este sábado 11 de octubre en el Estadio 23 de Agosto. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea. Además, los socios que tengan la cuota al día podrán ingresar con una persona gratis, aplicándose el sistema de 2x1.

Gimnasia de Jujuy vs San Miguel: horario y árbitro

El choque entre Gimnasia de Jujuy y el "Trueno Verde" se disputará este domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports, y también podrá verse por la pantalla de Canal 4, en frecuencia analógica 17 y frecuencia HD 23.

AFA determinó que el partido será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Los partidos del reducido también contemplan la presencia de público visitante, por lo que en esta oportunidad, como parte de los protocolos y con toda la expectativa, los hinchas de San Miguel podrán asistir al estadio, promoviendo un espectáculo con muchos condimentos en las tribunas.

El resto de las llaves del reducido también ya están programados, con partidos que definirán quién obtiene el segundo ascenso en una serie de enfrentamientos de ida y vuelta, en un torneo que promete ser inolvidable para los seguidores del fútbol de ascenso.

