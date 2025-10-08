Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Bruno Amiconi dirige Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros designados para los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. En el caso de Gimnasia de Jujuy y San Miguel, el encargado de impartir justicia el próximo domingo será Bruno Amiconi.

Terna arbitral para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel El partido por la primera fase del Reducido, donde se enfrentarán Gimnasia de Jujuy vs San Miguel, será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Cabe recordar que la última vez que Bruno Amiconi arbitró al Lobo jujeño fue en el clásico ante Central Norte, también disputado en el Estadio 23 de Agosto. En aquel encuentro, los dirigidos por Matías Módolo vencieron a los salteños 1-0. Durante el partido fue expulsado Francisco Maidana, quien posteriormente recibió dos fechas de suspensión.

bruno amiconi Bruno Amiconi - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel Reducido: día y horario para el choque entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel El choque entre el Lobo y el "Trueno Verde" se disputará el domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel con público visitante Tal como confirmó el club jujeño, para el partido de octavos de final del Reducido se permitirá el ingreso de hinchas visitantes. En total, se habilitará el acceso de 1.000 simpatizantes de San Miguel. Las entradas tendrán un valor de $30.000 y se venderán el domingo 12 de octubre en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, ubicadas sobre calle Humahuaca. Los tickets podrán adquirirse a partir de las 10 de la mañana y hasta el entretiempo del partido. image EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.