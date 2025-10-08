miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 08:08
AFA.

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Designaron a la terna arbitral que estará al frente del partido entre Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por octavos del Reducido de la Primera Nacional.

Por  Gabriela Bernasconi
Bruno Amiconi dirige Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Terna arbitral para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

El partido por la primera fase del Reducido, donde se enfrentarán Gimnasia de Jujuy vs San Miguel, será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Bruno Amiconi - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Reducido: día y horario para el choque entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel

El choque entre el Lobo y el "Trueno Verde" se disputará el domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel con público visitante

Tal como confirmó el club jujeño, para el partido de octavos de final del Reducido se permitirá el ingreso de hinchas visitantes. En total, se habilitará el acceso de 1.000 simpatizantes de San Miguel.

Las entradas tendrán un valor de $30.000 y se venderán el domingo 12 de octubre en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, ubicadas sobre calle Humahuaca. Los tickets podrán adquirirse a partir de las 10 de la mañana y hasta el entretiempo del partido.

EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

