La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la sanción para Francisco Maidana,, quien fue expulsado por el árbitro Bruno Amiconi en el tramo final del partido ante Central Norte de Salta.
En la sesión del 3 de septiembre, se resolvió que el mediocampista de Gimnasia de Jujuy no podrá disputar dos encuentros de la Primera Nacional.
La sanción de AFA para Francisco Maidana
Según el comunicado emitido por el Tribunal de Disciplina, mediante el Expediente 97873 se dispuso suspender por dos partidos a Francisco Maidana, jugador de Gimnasia de Jujuy, al igual que a Emanuel Ribero, de Central Norte de Salta.
La expulsión de ambos jugadores se dio luego de finalizado el encuentro en el Estadio 23 de Agosto, entre el Lobo y Central Norte, donde el equipo de Matías Módolo venció por 1-0 a los salteños.
sancion afa a francisco maidana
Las cuatro bajas de Gimnasia de Jujuy para visitar a Gimnasia de Mendoza
Además de Francisco Maidana, el Lobo presentará otras tres bajas sensibles en la visita ante Gimnasia de Mendoza. Los jugadores que se perderán el duelo clave por la Fecha 30 de la Primera Nacional, son:
- Nicolás Dematei: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá dos encuentros.
- Emiliano Endrizzi: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá un encuentro.
- Francisco Maidana: expulsión. Suspendido dos fechas.
- Guillermo Cosaro: lesión muscular. En principio sería baja dos partidos.
gimnasia de jujuy primera nacional
Vuelve Cristian "El Polaco" Menéndez
Entre tantas bajas, el Lobo Jujeño tendrá un regreso muy esperado este fin de semana. Se trata de Cristian Menéndez, quien luego de cumplir tres fechas de suspensión tras la expulsión ante Mitre de Santiago del Estero, ya estará disponible para sumarse al plantel dirigido por Matías Módolo.
Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina de la AFA, había determinado que "El Palaco" cumpliera tres fechas, por lo que no fue de la partida ante Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte de Salta.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.