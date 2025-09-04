jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 08:14
AFA.

La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

AFA dio a conocer cuál es la sanción para Francisco Maidana, quien fue expulsado en el final del partido entre Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Francisco Maidana

Francisco Maidana

La sanción de AFA para Francisco Maidana

Según el comunicado emitido por el Tribunal de Disciplina, mediante el Expediente 97873 se dispuso suspender por dos partidos a Francisco Maidana, jugador de Gimnasia de Jujuy, al igual que a Emanuel Ribero, de Central Norte de Salta.

sancion afa a francisco maidana

Las cuatro bajas de Gimnasia de Jujuy para visitar a Gimnasia de Mendoza

Además de Francisco Maidana, el Lobo presentará otras tres bajas sensibles en la visita ante Gimnasia de Mendoza. Los jugadores que se perderán el duelo clave por la Fecha 30 de la Primera Nacional, son:

  • Nicolás Dematei: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá dos encuentros.
  • Emiliano Endrizzi: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá un encuentro.
  • Francisco Maidana: expulsión. Suspendido dos fechas.
  • Guillermo Cosaro: lesión muscular. En principio sería baja dos partidos.
gimnasia de jujuy primera nacional

Vuelve Cristian "El Polaco" Menéndez

Entre tantas bajas, el Lobo Jujeño tendrá un regreso muy esperado este fin de semana. Se trata de Cristian Menéndez, quien luego de cumplir tres fechas de suspensión tras la expulsión ante Mitre de Santiago del Estero, ya estará disponible para sumarse al plantel dirigido por Matías Módolo.

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina de la AFA, había determinado que "El Palaco" cumpliera tres fechas, por lo que no fue de la partida ante Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte de Salta.

Cristian Polaco Menendez

