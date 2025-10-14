miércoles 15 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 18:46
Fútbol.

River Plate: Jorge Brito bancó a Marcelo Gallardo pero lo señaló como el "principal responsable"

River Plate pasa por uno de los peores momentos de estos últimos años, y el presidente que pronto cumple su mandato, brindó declaraciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo.

River atraviesa cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, un tramo que encendió el malestar en el Monumental. Brito contextualizó el bajón con “alta rotación, lesionados y convocatorias a selecciones”, pero aseguró que el club confía en la jerarquía del plantel y en el liderazgo de Gallardo para revertir el panorama.

El dirigente afirmó que mantiene una relación cercana con el DT y se hizo cargo de los mercados de pases, aunque pospuso cualquier evaluación integral “hasta fin de año”, cuando River aún compite en el Clausura y en la Copa Argentina. Sobre los silbidos al equipo, señaló que comprende la reacción de los hinchas y que “se callan con goles y resultados”.

La adaptación de los jugadores a River Plate

RIVER7
Mal momento de River Plate.

Mal momento de River Plate.

“No hay tiempo para esperar, hay que competir para ganar y eso es ahora. No es una excusa que siempre le haya costado a los jugadores adaptarse a River. La competencia es ahora y tenemos que estar a la altura. Cuando se inicia un semestre, uno cree que, con el tiempo, las cosas van a fluir mejor y en algunos casos no se ha dado como esperaba, lo que genera ansiedad. Pero quedan 45 días en los que nos jugamos el año y estamos muy confiados en que el técnico y los jugadores van a poder revertir esto”.

“Tengo la suerte de poder cenar con él todos los días antes de los partidos y hablamos de fútbol. Sé perfectamente cómo piensa. Lo que nunca hicimos como dirigentes, por respeto, fue saber el equipo que pondrá al día siguiente”.

“Cada una de las contrataciones que hicimos en River, como ha sido siempre, parte del pedido del DT, pero la decisión de la contratación y la negociación ha sido nuestra. Me hago totalmente cargo del resultado de los mercados de pases”.

El balance de la campaña de RiverLos jugadores de River Plate, tras quedar eliminados de la Copa Libertadores(Foto: AP).

El momento de analizar es fin de año. Hoy puede ser prematuro porque estamos en semifinales de la Copa Argentina y compitiendo en el Torneo Clausura. Estamos con posibilidades de ganar la dos competencias y esperamos hacerlo. Hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance. Nadie está pensando en un cambio de DT”.

Cómo ve a Marcelo Gallardo

“A la gente se la conoce en la mala y Marcelo está demostrando lo grande que es como líder. Siempre se mostró muy humano, estamos más cerca que nunca y eso es lo que nos hace confiar. Se aprende de la derrota".

“River es un club que está en una campaña electoral, y aún con cuatro derrotas, nadie se ha manifestado sobre el cambio del DT. Esto explica muchísimo de lo que se vive en River. Claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico. Pero así como digo esto, digo que nadie está pensando, ni siquiera en la oposición, en un cambio de DT. Después, la decisión de seguir o no será de Gallardo como lo ha hecho siempre que le venció un contrato, sea de jugador o de DT”.

