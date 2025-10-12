River perdió ante Sarmiento por 1 a 0

River sigue sumando decepciones

River Plate sufrió una nueva derrota que complica su presente en el Torneo Clausura y su aspiración a clasificar a la Copa Libertadores. En la 12ª fecha, el equipo de Marcelo Gallardo cayó 1-0 contra Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, sumando cinco caídas en los últimos seis partidos.

Preocupante imagen El partido dejó una imagen preocupante de River desde el primer tiempo, con un juego desordenado y pocas oportunidades claras. A los 29 minutos, Iván Morales abrió el marcador tras un error del arquero Franco Armani. En el complemento, el conjunto millonario siguió sin generar peligro y la frustración de los hinchas se hizo notar con silbidos e insultos, mientras Sarmiento defendió la ventaja sin complicaciones. Miguel Ángel Borja anotó en tiempo de descuento, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

RIVER6 Alejándose de la punta Con esta derrota, River quedó quinto en el grupo B con 18 puntos y tercero en la tabla anual con 49 unidades, en posición de repechaje para la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense. Por su parte, Sarmiento escaló al octavo puesto con 15 puntos.

En la próxima jornada, River visitará a Talleres en Córdoba, el sábado 18 de octubre a las 22:15, mientras que Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.

