25 de septiembre de 2025 - 10:32
Declaraciones.

Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

El DT ofreció su clásica rueda de prensa tras la derrota 3-1 ante Palmeiras correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Marcelo Gallardo evaluó la reciente eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras perder 3-1 ante Palmeiras en una serie difícil que se jugó entre el Monumental de Núñez y el Allianz Parque en Brasil. El entrenador detalló los factores que derivaron en esta derrota, que marcó el cierre de la participación del equipo en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Ahora, el Verdao enfrentará a Liga de Quito o Sao Paulo, con ventaja parcial de 2-0 para los ecuatorianos, y el duelo de vuelta será este jueves en Brasil. En su primera rueda de prensa tras la eliminación, Gallardo realizó una autocrítica.

El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River.

Las frases más importantes de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River

“Se nos escapa un encuentro que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después, bueno, nos empatan, pero estábamos en partido así y todo. Tuvimos algunas ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos, donde todavía estábamos en juego. Desconcentraciones que se pagan caro, eso me da mucha bronca”.

En la rueda de prensa, Gallardo cuestionó el desempeño del árbitro Andrés Matonte tras ser consultado por un periodista que calificó su labor como “tendenciosa”: “Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso, se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión... Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido”.

Gallardo habló sobre un episodio en el entretiempo y la mano de Colidio

El técnico también hizo referencia a un episodio ocurrido en el túnel durante el entretiempo con los jugadores de Palmeiras: “Terminaron muy nerviosos en esa primera mitad. Tal es así que en el pasillo cuando terminó el primer tiempo hubo un desborde de su parte con el árbitro”.

Gallardo también cuestionó un tiro libre que Matonte sancionó en campo de Palmeiras, ya que esa decisión derivó en un retroceso defensivo desordenado y culminó con el penal de Marcos Acuña y la posterior expulsión del lateral en el segundo tiempo.

“Se reclamó que no era mano (de Colidio). Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento porque cobra algo que no ve, porque está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla, y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y después hay una mezcla de todo: de él que no supo llevarlo y, en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, que no nos puede pasar”, detalló el DT.

Errores colectivos

Por otra parte, el entrenador resaltó los errores colectivos que terminaron siendo determinantes en Brasil, comenzando con el gol de Vitor Roque que igualó el encuentro 1-1: “No supimos defender esa pelota que vino del costado. Así y todo, estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó", dijo.

Luego, agregó: "No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda. En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos”.

“Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro. Cuando bajamos el nivel de atención, se nos fue de las manos. En este tipo de series, cuando pasa eso, lo podés pagar caro. Ahí tenemos que focalizar. No nos pueden pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable. Tenemos que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles”, explicó.

¿Cuándo juega River nuevamente?

River Plate regresará al Torneo Clausura el próximo domingo a las 18, recibiendo a Deportivo Riestra en un duelo clave: el Malevo lidera la Zona B y el Millonario, junto a Vélez, sigue de cerca. Además, el jueves 2 de octubre se medirá con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

