24 de septiembre de 2025 - 09:46
Fútbol.

Racing Club le ganó a Vélez Sarsfield y está en semifinales de la Copa Libertadores

Santiago Solari se convirtió en el autor del tanto que le dio la victoria a Racing. Con este marcador, la serie se cerró con un global de 2-0.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Racing le ganó a Vélez 1 a 0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Racing le ganó a Vélez 1 a 0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

 

Racing Club selló su pase a semifinales de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 a Vélez en el Cilindro de Avellaneda. El único gol lo marcó Santiago Solari, mientras que el VAR tuvo un rol clave al invalidar un tanto del rival de forma correcta. El conjunto de Gustavo Costas hilvanó su tercer triunfo seguido en el torneo.

Esta performance del conjunto de Avellaneda lo llevó a completar una llave perfecta y aguardando al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes.

Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista.

La polémica jugada: ¿Hubo gol de Vélez?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1970630816280527107&partner=&hide_thread=false

En la primera parte, un remate de Imanol Machuca fue revisado por la tecnología, que confirmó que la pelota no había ingresado. Más tarde, Solari quebró la paridad.

Racing volvió a vencer a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Sosa estuvo a punto de igualar para Vélez con un cabezazo al poste, pero la defensa académica y el arquero Marchiori sostuvieron la ventaja.

Embed

Con este resultado, Racing se convirtió en el primer clasificado a semifinales, instancia a la que no accedía desde 1997. El adversario se definirá en La Plata, donde Estudiantes intentará revertir la caída 2-1 sufrida en Brasil ante Flamengo.

