River Plate perdió 2 a 1 ante el Palmeiras por los cuartos de final

En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate perdió 2 a 1 ante Palmeiras en el Estadio Monumental este miércoles por la noche, con la terna arbitral encabezada por el venezolano Jesús Valenzuela.

El Verdao golpeó desde temprano: A los 5 minutos el defensor Gustavo Gómez cabeceó en absoluta soledad un tiro de esquina y puso en ventaja a la visita, en la primera llegada de peligro. Después, la visita siguió atacando, tiró un remate al palo y luego se perdió otra clara.

A los 41 minutos, el Huevo Acuña perdió una pelota en salida y la defensa de River no pudo rearmarse. Tras una sensacional jugada del Flaco López, Vitor Roque definió con sutileza ante la desesperada salida de Franco Armani.

El segundo tiempo, el Millonario salió a jugarlo con otra cara y no dejó de insistir, pero recién a los 88' pudo convertir. Lucas Martínez Quarta sacudió un disparo a distancia que se desvió en un hombre de Palmeiras, descolocó a Weverton y se metió en la red.

