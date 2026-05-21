La Copa Jujuy definió los cruces para los cuartos de final

Cruces definidos para la Copa Jujuy.

La Copa Jujuy 2026 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final, luego del sorteo que marcó el camino de los equipos que siguen en carrera rumbo a las semifinales del certamen provincial.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final masculino El primer cruce será entre Racing Ojo de Agua y Talleres de Perico, que se enfrentarán el 25 de mayo en el Partido 1 de esta instancia.

Luego será el turno de Monterrico Sur y Defensores de Monterrico, que jugarán el 3 de junio en el Partido 2. Más adelante, Unión Maimará se medirá con Defensores de Fraile Pintado el 10 de junio, en el Partido 3.

El último cruce de cuartos de final tendrá como protagonistas a Tiro y Gimnasia y Atlético San Pedro, que se enfrentarán el 17 de junio en el Partido 4.

Copa jujuy masculino También quedaron definidos los cuartos de final del femenino La Copa Jujuy femenina también tiene confirmados los cruces de cuartos de final, que se disputarán entre fines de mayo y junio, con equipos de distintos puntos de la provincia que buscarán meterse en semifinales. Sportivo Palermo vs Monterrico San Vicente – 28 de mayo

– 28 de mayo Bárcena Norte vs Cusi Cusi FC – 4 de junio

– 4 de junio Gimnasia de Jujuy vs Sociedad de Tiro y Gimnasia – 11 de junio

– 11 de junio Atlético El Carmen vs San Francisco Bancario – 18 de junio Los equipos buscarán seguir avanzando en el certamen provincial, que volverá a otorgar cupos al Torneo Regional Amateur. Copa Jujuy femenina

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