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6 de mayo de 2026 - 19:28
Deportes.

Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol

La Liga Jujeña de Fútbol aclaró los precios de las entradas para presenciar partidos de las inferiores.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuánto salenlas entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol

Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol confirmó días atrás el nuevo valor para las entradas del fútbol infantil y de divisiones inferiores. Cada persona que concurre a esos encuentros, puede pagar hasta un máximo de cuatro mil pesos.

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“Este precio es el monto techo. Ahora eso no implica que los clubes puedan decidir algunos beneficios especiales, los que cuentan con cuota social tienen determinados beneficios”, explicó Daniel Fin, presidente de la Liga.

Por eso algunos clubes deciden no cobrar entrada, otros un costo menor y otros el precio máximo. “Cada club tiene sus necesidades y tienen que cubrir sus costos, por eso algunos necesitan los 4 mil y otros necesitan la mitad”, dijo.

Así explicó el porqué de los precios diferentes de acuerdo a la institución. “Hay clubes, como Zapla por ejemplo, que a los socios con cuota al día y a los socios directos no les cobran la entrada. Gimnasia entiendo que también hace lo mismo, Gorriti tiene un sistema más barato”, subrayó el dirigente liguista.

Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol
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Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol

Es para “poder generar ingresos genuinos, recursos que le permitan seguir funcionando y desempeñando su tarea y todas sus disciplinas deportivas”, y dijo que las divisiones inferiores “tienen concurrencia y generan cierto interés”.

Fin indicó que “le damos herramientas a los clubes. Cada club se hace cargo de ese dinero que le entra para mejorar instalaciones y demás”, y dijo que para los padres y las personas que acompañan a los chicos, “es una forma de contribuir, cuando no pagan una cuota deportiva”.

Toda la fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

Se programó la séptima fecha del “Gringo” Flores

Jueves 7 de mayo

  • Jesús Flores
  • Comercio vs Gimnasia
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

La Tablada

  • La Viña vs Gorriti
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

Viernes 8 de mayo

  • La Tablada
  • Palermo vs Belgrano
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

  • Fortín Gaucho
  • Los Perales vs Universitarios
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

  • Jesús Flores
  • Atlético Palpalá vs Zapla
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

  • Liberó Bravo
  • San Francisco vs Talleres
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

  • La Tablada
  • Luján vs Malvinas
  • Femenino a las 19:00
  • Masculino a las 21:00

Sábado 9 de mayo

  • La Tablada
  • El Cruce vs Alberdi
  • Femenino a las 19:00
  • Masculino a las 21:00

Domingo 10 de mayo

  • La Tablada
  • Lavalle vs Cuyaya
  • Femenino a las 14:30
  • Masculino a las 16:30

Libre: Nieva

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