Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol confirmó días atrás el nuevo valor para las entradas del fútbol infantil y de divisiones inferiores. Cada persona que concurre a esos encuentros, puede pagar hasta un máximo de cuatro mil pesos.

“Este precio es el monto techo. Ahora eso no implica que los clubes puedan decidir algunos beneficios especiales, los que cuentan con cuota social tienen determinados beneficios”, explicó Daniel Fin, presidente de la Liga.

Por eso algunos clubes deciden no cobrar entrada, otros un costo menor y otros el precio máximo. “Cada club tiene sus necesidades y tienen que cubrir sus costos, por eso algunos necesitan los 4 mil y otros necesitan la mitad”, dijo.

Así explicó el porqué de los precios diferentes de acuerdo a la institución. “Hay clubes, como Zapla por ejemplo, que a los socios con cuota al día y a los socios directos no les cobran la entrada. Gimnasia entiendo que también hace lo mismo, Gorriti tiene un sistema más barato”, subrayó el dirigente liguista.

Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol Cuánto salen las entradas para ver las inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol Es para “poder generar ingresos genuinos, recursos que le permitan seguir funcionando y desempeñando su tarea y todas sus disciplinas deportivas”, y dijo que las divisiones inferiores “tienen concurrencia y generan cierto interés”. Fin indicó que “le damos herramientas a los clubes. Cada club se hace cargo de ese dinero que le entra para mejorar instalaciones y demás”, y dijo que para los padres y las personas que acompañan a los chicos, “es una forma de contribuir, cuando no pagan una cuota deportiva”. Toda la fecha de la Liga Jujeña de Fútbol Se programó la séptima fecha del “Gringo” Flores Jueves 7 de mayo Jesús Flores

Comercio vs Gimnasia

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 La Tablada La Viña vs Gorriti

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Viernes 8 de mayo La Tablada

Palermo vs Belgrano

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Fortín Gaucho

Los Perales vs Universitarios

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Jesús Flores

Atlético Palpalá vs Zapla

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Liberó Bravo

San Francisco vs Talleres

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 La Tablada

Luján vs Malvinas

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Sábado 9 de mayo La Tablada

El Cruce vs Alberdi

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Domingo 10 de mayo La Tablada

Lavalle vs Cuyaya

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Libre: Nieva

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