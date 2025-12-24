Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se consagró campeón del Anual de la Liga Jujeña de fútbol tras vencer 3-2 a Talleres de Perico en el estadio La Tablada. El cruce definitorio reunió a dos equipos que llegaron con realidades similares y que sostuvieron un desarrollo cambiante hasta el pitazo final.

El equipo albiceleste mostró efectividad en los momentos clave y logró inclinar la balanza en un partido cargado de goles, intensidad y emociones. Talleres, por su parte, dio pelea hasta el cierre y mantuvo el resultado abierto durante gran parte del encuentro.

Franco Rodríguez abrió el marcador para el Expreso, en tanto que Lautaro Toledo empató para el Lobo. Nahuel Zapatiel y Ticiano Vaca estiraron la ventaja. Joel Altamiranda descontó pero no alcanzó para los periqueños.

De esta manera, Gimnasia de Jujuy se quedó con el trofeo de campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol, llegando al partido definitorio tras quedarse con el Torneo Clausura.

Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico.

