miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 07:35
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Gimnasia de Jujuy venció 3-2 a Talleres de Perico en una final intensa y se quedó con el título del Anual de la Liga Jujeña.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

El equipo albiceleste mostró efectividad en los momentos clave y logró inclinar la balanza en un partido cargado de goles, intensidad y emociones. Talleres, por su parte, dio pelea hasta el cierre y mantuvo el resultado abierto durante gran parte del encuentro.

Franco Rodríguez abrió el marcador para el Expreso, en tanto que Lautaro Toledo empató para el Lobo. Nahuel Zapatiel y Ticiano Vaca estiraron la ventaja. Joel Altamiranda descontó pero no alcanzó para los periqueños.

De esta manera, Gimnasia de Jujuy se quedó con el trofeo de campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol, llegando al partido definitorio tras quedarse con el Torneo Clausura.

Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico.

Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico.

