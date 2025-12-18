jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 17:02
Confirmado.

Liga Jujeña de Fútbol: día y horario de las finales

Se jugarán este fin de semana las finales del torneo Hugo Conde que organiza la Liga Jujeña de Fútbol.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió día y horario para la final del Torneo Metropolitano Hugo “Pajarito” Conde de primera división, tanto en la rama femenina como en la masculina.

En el certamen masculino, Cuyaya consiguió el primer boleto al partido decisivo tras superar a General Belgrano con una actuación sólida y efectiva, que le permitió avanzar sin sobresaltos y volver a jugar una final en poco tiempo.

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol
Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

El segundo finalista surgió del cruce entre Ciudad de Nieva y Deportivo El Cruce, encuentro que terminó igualado durante el tiempo reglamentario. La clasificación se resolvió desde el punto penal, donde Nieva mostró mayor precisión para sellar su pase a la final.

En el torneo femenino, Cuyaya volvió a decir presente al imponerse por la mínima diferencia frente a la Asociación Atlética La Viña, resultado que le permitió acceder al partido definitorio. El otro finalista fue Atlético Gorriti, que avanzó tras una ajustada definición por penales frente a Los Perales.

Día y horario de las finales

El domingo 21 de diciembre en el estadio La Tablada se jugará la final femenina a las 14 horas entre Gorriti y Cuyaya. La final masculina será en el mismo estadio desde las 16 horas, y la protagonizarán Cuyaya frente a Nieva.

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol
Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol

La Liga Jujeña de Fútbol de aniversario

El ente que rige el fútbol en Jujuy celebra este 18 de diciembre los 103 años de trabajo. Fundada en 1922, organizó su primer torneo oficial en 1928, consagrando como primer campeón a General Belgrano. Hoy nuclea a 19 clubes.

En las redes sociales, la Liga posteó un mensaje en el aniversario. “En este nuevo aniversario reafirmamos nuestros objetivos fundacionales para transitar nuevos tiempos y afrontar nuevos desafíos dentro del fútbol argentino”.

