Liga Jujeña de Fútbol: día y horario de las finales

En el certamen masculino, Cuyaya consiguió el primer boleto al partido decisivo tras superar a General Belgrano con una actuación sólida y efectiva, que le permitió avanzar sin sobresaltos y volver a jugar una final en poco tiempo.
El segundo finalista surgió del cruce entre Ciudad de Nieva y Deportivo El Cruce, encuentro que terminó igualado durante el tiempo reglamentario. La clasificación se resolvió desde el punto penal, donde Nieva mostró mayor precisión para sellar su pase a la final.
En el torneo femenino, Cuyaya volvió a decir presente al imponerse por la mínima diferencia frente a la Asociación Atlética La Viña, resultado que le permitió acceder al partido definitorio. El otro finalista fue Atlético Gorriti, que avanzó tras una ajustada definición por penales frente a Los Perales.
El ente que rige el fútbol en Jujuy celebra este 18 de diciembre los 103 años de trabajo. Fundada en 1922, organizó su primer torneo oficial en 1928, consagrando como primer campeón a General Belgrano. Hoy nuclea a 19 clubes.
En las redes sociales, la Liga posteó un mensaje en el aniversario. “En este nuevo aniversario reafirmamos nuestros objetivos fundacionales para transitar nuevos tiempos y afrontar nuevos desafíos dentro del fútbol argentino”.