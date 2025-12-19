¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Jujuy para ver la Finalíssima Argentina–España?
Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
La Finalíssima 2026 entre Argentina y España ya tiene fecha y sede confirmadas: será el viernes 27 de marzo de 2026, a las 15 horas de Argentina, en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo donde la Scaloneta levantó la Copa del Mundo en 2022.
El anuncio encendió el entusiasmo de los hinchas y muchas agencias de turismo ya empezaron a ofrecer paquetes para viajar desde Buenos Aires. Pero para quienes viven en el norte del país, como en Jujuy, a ese costo hay que sumarle además el tramo Jujuy–Buenos Aires, indispensable para tomar el vuelo internacional.
Esta edición de la Finalíssima forma parte de un acuerdo de colaboración entre las máximas entidades del fútbol europeo y sudamericano, que promueve la realización de duelos entre los equipos más destacados de cada continente. En la última edición, Argentina se impuso 3-0 frente a Italia en Wembley, en un título que precedió a la consagración mundialista ante Francia y la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.
Cuánto cuestan los paquetes desde Buenos Aires a Qatar
Según los paquetes turísticos relevados, los precios para viajar desde Buenos Aires a Doha a ver la final arrancan por encima de los 3 millones de pesos por persona, con hotel y vuelos incluidos:
Paquete 1
Salida: miércoles 25 de marzo, regreso domingo 29 de marzo.
Incluye: vuelos con una escala, 3 noches de hotel en el Premium Strato Hotel en Doha (habitación estándar).
Precio: $3.325.963 por persona; $6.651.926 para dos.
Paquete 2
Estadía: del jueves 26 al lunes 30 de marzo de 2026.
Hotel: Retaj Al Rayyan o similar, 4 estrellas, con desayuno diario.
Incluye: 4 noches de alojamiento, traslados hotel–estadio y entrada categoría 3 al partido.
Precio: $3.336.974 por persona; $6.673.948 para dos.
Paquete 3
Salida: 25 de marzo, regreso 29 de marzo de 2026.
Hotel: Golden Ocean Hotel, en la zona de Old Salata.
Incluye: vuelos, 4 noches de alojamiento.
Precio: $4.446.455 por persona; $8.892.910 para dos, con impuestos incluidos.
Además, hay una opción donde el foco está en hotel + entrada, sin incluir el pasaje internacional:
Programa especial con 4 noches de alojamiento del 26 al 30 de marzo, traslado aeropuerto–hotel–estadio y ticket para el partido.
Precio desde USD 1.548 (unos $2.283.300 al tipo de cambio de referencia) por persona en base doble, con hotel 4 estrellas y entrada categoría 3.
En todos los casos, las agencias aclaran que los precios pueden variar y que muchas ofertas todavía no incluyen el valor definitivo de las entradas, porque los tickets oficiales aún no salieron a la venta.
Cuánto cuesta ir desde Jujuy a Buenos Aires para tomar el vuelo
Para quienes viven en Jujuy, el viaje a la Finalíssima arranca mucho antes de subirse al avión rumbo a Qatar: primero hay que llegar a Buenos Aires.
En buscadores de vuelos se encuentran tramos directos Jujuy–Buenos Aires y Buenos Aires–Jujuy operados por Aerolíneas Argentinas y Flybondi, con tarifas promocionales desde los $80.000 en las opciones más económicas (sin equipaje o con poco equipaje) hasta valores bastante superiores cuando se suman valijas despachadas, elección de asiento o poca anticipación en la compra, hasta $240.000 comprando con este tiempo de anticipación.
Más allá del precio: entradas, moneda y planificación
Un dato clave: las entradas aún no salieron a la venta, por lo que varias ofertas incluyen solo el “estimativo” del ticket o directamente lo dejan fuera del precio final. Conviene revisar muy bien qué incluye cada paquete:
Si contempla entrada asegurada o no.
Si el vuelo es directo o con escalas.
La categoría del hotel y si incluye desayuno.
Las políticas de cambios y cancelaciones.
También es importante considerar el costo de la vida en Doha, los gastos en comidas, transporte, excursiones y el uso de tarjetas o cambio de moneda para evitar sorpresas.