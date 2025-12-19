¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Jujuy para ver la Finalíssima Argentina–España?

Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

La Finalíssima 2026 entre Argentina y España ya tiene fecha y sede confirmadas: será el viernes 27 de marzo de 2026 , a las 15 horas de Argentina , en el Estadio Lusail de Qatar , el mismo donde la Scaloneta levantó la Copa del Mundo en 2022.

El anuncio encendió el entusiasmo de los hinchas y muchas agencias de turismo ya empezaron a ofrecer paquetes para viajar desde Buenos Aires . Pero para quienes viven en el norte del país, como en Jujuy , a ese costo hay que sumarle además el tramo Jujuy–Buenos Aires , indispensable para tomar el vuelo internacional.

Esta edición de la Finalíssima forma parte de un acuerdo de colaboración entre las máximas entidades del fútbol europeo y sudamericano, que promueve la realización de duelos entre los equipos más destacados de cada continente. En la última edición, Argentina se impuso 3-0 frente a Italia en Wembley, en un título que precedió a la consagración mundialista ante Francia y la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.

Según los paquetes turísticos relevados, los precios para viajar desde Buenos Aires a Doha a ver la final arrancan por encima de los 3 millones de pesos por persona , con hotel y vuelos incluidos:

Paquete 1

Salida: miércoles 25 de marzo , regreso domingo 29 de marzo .

, regreso . Incluye: vuelos con una escala, 3 noches de hotel en el Premium Strato Hotel en Doha (habitación estándar).

en el en Doha (habitación estándar). Precio: $3.325.963 por persona; $6.651.926 para dos.

Paquete 2

Estadía: del jueves 26 al lunes 30 de marzo de 2026 .

. Hotel: Retaj Al Rayyan o similar, 4 estrellas , con desayuno diario .

o similar, , con . Incluye: 4 noches de alojamiento , traslados hotel–estadio y entrada categoría 3 al partido.

, traslados hotel–estadio y al partido. Precio: $3.336.974 por persona; $6.673.948 para dos.

Paquete 3

Salida: 25 de marzo , regreso 29 de marzo de 2026 .

, regreso . Hotel: Golden Ocean Hotel , en la zona de Old Salata.

, en la zona de Old Salata. Incluye: vuelos, 4 noches de alojamiento.

Precio: $4.446.455 por persona; $8.892.910 para dos, con impuestos incluidos.

Además, hay una opción donde el foco está en hotel + entrada, sin incluir el pasaje internacional:

Programa especial con 4 noches de alojamiento del 26 al 30 de marzo, traslado aeropuerto–hotel–estadio y ticket para el partido .

Precio desde USD 1.548 (unos $2.283.300 al tipo de cambio de referencia) por persona en base doble, con hotel 4 estrellas y entrada categoría 3.

En todos los casos, las agencias aclaran que los precios pueden variar y que muchas ofertas todavía no incluyen el valor definitivo de las entradas, porque los tickets oficiales aún no salieron a la venta.

Cuánto cuesta ir desde Jujuy a Buenos Aires para tomar el vuelo

Para quienes viven en Jujuy, el viaje a la Finalíssima arranca mucho antes de subirse al avión rumbo a Qatar: primero hay que llegar a Buenos Aires.

En buscadores de vuelos se encuentran tramos directos Jujuy–Buenos Aires y Buenos Aires–Jujuy operados por Aerolíneas Argentinas y Flybondi, con tarifas promocionales desde los $80.000 en las opciones más económicas (sin equipaje o con poco equipaje) hasta valores bastante superiores cuando se suman valijas despachadas, elección de asiento o poca anticipación en la compra, hasta $240.000 comprando con este tiempo de anticipación.

image

Más allá del precio: entradas, moneda y planificación

Un dato clave: las entradas aún no salieron a la venta, por lo que varias ofertas incluyen solo el “estimativo” del ticket o directamente lo dejan fuera del precio final. Conviene revisar muy bien qué incluye cada paquete:

Si contempla entrada asegurada o no.

o no. Si el vuelo es directo o con escalas .

. La categoría del hotel y si incluye desayuno.

y si incluye desayuno. Las políticas de cambios y cancelaciones.

También es importante considerar el costo de la vida en Doha, los gastos en comidas, transporte, excursiones y el uso de tarjetas o cambio de moneda para evitar sorpresas.