viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 09:32
Sociedad.

¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Jujuy para ver la Finalíssima Argentina–España?

Argentina y España jugarán la Finalíssima 2026 en Qatar y ya se ofrecen paquetes desde Buenos Aires. ¿Cuánto hay que sumar viajando desde Jujuy?

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Jujuy para ver la Finalíssima Argentina–España?

¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Jujuy para ver la Finalíssima Argentina–España?

image
Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.

Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

La Finalíssima 2026 entre Argentina y España ya tiene fecha y sede confirmadas: será el viernes 27 de marzo de 2026, a las 15 horas de Argentina, en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo donde la Scaloneta levantó la Copa del Mundo en 2022.

Lee además
Santiago Montiel ganó el Premio Puskás. video
Fútbol.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás: así fue la reacción de Arséne Wender
Alfabetización en alerta: los 5 datos claves que dejó el 2025 en Argentina
Sociedad.

Alfabetización en alerta: los 5 datos claves que dejó el 2025 en Argentina

El anuncio encendió el entusiasmo de los hinchas y muchas agencias de turismo ya empezaron a ofrecer paquetes para viajar desde Buenos Aires. Pero para quienes viven en el norte del país, como en Jujuy, a ese costo hay que sumarle además el tramo Jujuy–Buenos Aires, indispensable para tomar el vuelo internacional.

Esta edición de la Finalíssima forma parte de un acuerdo de colaboración entre las máximas entidades del fútbol europeo y sudamericano, que promueve la realización de duelos entre los equipos más destacados de cada continente. En la última edición, Argentina se impuso 3-0 frente a Italia en Wembley, en un título que precedió a la consagración mundialista ante Francia y la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.

Finalissima contra Italia (3-0), en u
Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley.

Argentina, ‘supercampeona’: la Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado este miércoles en el estadio londinense de Wembley. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cuánto cuestan los paquetes desde Buenos Aires a Qatar

Según los paquetes turísticos relevados, los precios para viajar desde Buenos Aires a Doha a ver la final arrancan por encima de los 3 millones de pesos por persona, con hotel y vuelos incluidos:

Paquete 1

  • Salida: miércoles 25 de marzo, regreso domingo 29 de marzo.
  • Incluye: vuelos con una escala, 3 noches de hotel en el Premium Strato Hotel en Doha (habitación estándar).
  • Precio: $3.325.963 por persona; $6.651.926 para dos.

Paquete 2

  • Estadía: del jueves 26 al lunes 30 de marzo de 2026.
  • Hotel: Retaj Al Rayyan o similar, 4 estrellas, con desayuno diario.
  • Incluye: 4 noches de alojamiento, traslados hotel–estadio y entrada categoría 3 al partido.
  • Precio: $3.336.974 por persona; $6.673.948 para dos.

Paquete 3

  • Salida: 25 de marzo, regreso 29 de marzo de 2026.
  • Hotel: Golden Ocean Hotel, en la zona de Old Salata.
  • Incluye: vuelos, 4 noches de alojamiento.
  • Precio: $4.446.455 por persona; $8.892.910 para dos, con impuestos incluidos.

Además, hay una opción donde el foco está en hotel + entrada, sin incluir el pasaje internacional:

  • Programa especial con 4 noches de alojamiento del 26 al 30 de marzo, traslado aeropuerto–hotel–estadio y ticket para el partido.

  • Precio desde USD 1.548 (unos $2.283.300 al tipo de cambio de referencia) por persona en base doble, con hotel 4 estrellas y entrada categoría 3.

En todos los casos, las agencias aclaran que los precios pueden variar y que muchas ofertas todavía no incluyen el valor definitivo de las entradas, porque los tickets oficiales aún no salieron a la venta.

Cuánto cuesta ir desde Jujuy a Buenos Aires para tomar el vuelo

Para quienes viven en Jujuy, el viaje a la Finalíssima arranca mucho antes de subirse al avión rumbo a Qatar: primero hay que llegar a Buenos Aires.

En buscadores de vuelos se encuentran tramos directos Jujuy–Buenos Aires y Buenos Aires–Jujuy operados por Aerolíneas Argentinas y Flybondi, con tarifas promocionales desde los $80.000 en las opciones más económicas (sin equipaje o con poco equipaje) hasta valores bastante superiores cuando se suman valijas despachadas, elección de asiento o poca anticipación en la compra, hasta $240.000 comprando con este tiempo de anticipación.

image

Más allá del precio: entradas, moneda y planificación

Un dato clave: las entradas aún no salieron a la venta, por lo que varias ofertas incluyen solo el “estimativo” del ticket o directamente lo dejan fuera del precio final. Conviene revisar muy bien qué incluye cada paquete:

  • Si contempla entrada asegurada o no.
  • Si el vuelo es directo o con escalas.
  • La categoría del hotel y si incluye desayuno.
  • Las políticas de cambios y cancelaciones.

También es importante considerar el costo de la vida en Doha, los gastos en comidas, transporte, excursiones y el uso de tarjetas o cambio de moneda para evitar sorpresas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás: así fue la reacción de Arséne Wender

Alfabetización en alerta: los 5 datos claves que dejó el 2025 en Argentina

Este es el truco que no falla para ahuyentar las moscas en verano

El truco infalible para evitar que los abrigos de lana no se llenen de pelusas

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta

Lo que se lee ahora
Alfabetización en alerta: los 5 datos claves que dejó el 2025 en Argentina
Sociedad.

Alfabetización en alerta: los 5 datos claves que dejó el 2025 en Argentina

Por  Observatorio Argentinos por la Educación

Las más leídas

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel