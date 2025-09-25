La selección argentina tiene confirmado los amistosos que jugará antes del Mundial 2026

Se confirmaron los dos amistosos que la Selección argentina va a jugar antes del Mundial 2026.

A pocos meses de que la selección argentina emprenda su gira por Estados Unidos en octubre, se dieron a conocer los partidos amistosos que el equipo disputará en las semanas previas al inicio del Mundial 2026 . El presidente de la AFA , Claudio ‘Chiqui’ Tapia, reveló algunos de los compromisos programados para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El líder máximo de la AFA brindó esta información en el marco de su preparación de cara a la competencia internacional. “Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, comentó en diálogo con colegas de Olé.

Asimismo, destacó que el encuentro frente a la Tri será uno de los más esperados, dada la intensa competencia que caracteriza a ambos equipos: “Será una excelente prueba porque, sin dudas, siempre resultan partidos de gran nivel. Servirá como preparación final a apenas 15 días del inicio del torneo ”.

Argentina jugará un amistoso con México en la previa al Mundial 2026.

El último partido entre Argentina y México

El último enfrentamiento entre Argentina y México tuvo lugar en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, un duelo que quedó en la memoria de los hinchas.

Con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, la Albiceleste logró superar la derrota sufrida en el debut ante Arabia Saudita y se impuso 2-0 al equipo dirigido en ese entonces por el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Por otro lado, el principal responsable del fútbol argentino indicó que aún no se ha definido el futuro de la Finalíssima pendiente contra España.

“Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más”, afirmó. Y agregó: “España es una de las selecciones más competitivas del mundo, sin dudas está entre las cuatro mejores”.