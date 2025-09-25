jueves 25 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2025 - 17:55
Fútbol.

La selección argentina tiene confirmado los amistosos que jugará antes del Mundial 2026

La selección argentina intentará llegar con ritmo de juego a la competición donde pondrá en juego el título que obtuvo en Qatar 2022.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmaron los dos amistosos que la Selección argentina va a jugar antes del Mundial 2026.

Se confirmaron los dos amistosos que la Selección argentina va a jugar antes del Mundial 2026.

A pocos meses de que la selección argentina emprenda su gira por Estados Unidos en octubre, se dieron a conocer los partidos amistosos que el equipo disputará en las semanas previas al inicio del Mundial 2026. El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, reveló algunos de los compromisos programados para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Lee además
La Selección de Scaloni lidera desde abril del 2023 y quedará en el Top 5 de los combinados que más tiempo estuvieron ahí.
Eliminatorias.

La selección argentina terminó con su mejor racha en la historia del ranking FIFA: ¿Cuál es?
papu gomez rompio el silencio y hablo sobre su salida de la seleccion argentina
Declaraciones.

Papu Gomez rompió el silencio y habló sobre su salida de la Selección Argentina

El líder máximo de la AFA brindó esta información en el marco de su preparación de cara a la competencia internacional. “Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, comentó en diálogo con colegas de Olé.

Argentina y México se enfrentarán luego de 3 años.

Asimismo, destacó que el encuentro frente a la Tri será uno de los más esperados, dada la intensa competencia que caracteriza a ambos equipos: “Será una excelente prueba porque, sin dudas, siempre resultan partidos de gran nivel. Servirá como preparación final a apenas 15 días del inicio del torneo”.

Argentina jugará un amistoso con México en la previa al Mundial 2026.

El último partido entre Argentina y México

El último enfrentamiento entre Argentina y México tuvo lugar en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, un duelo que quedó en la memoria de los hinchas.

Con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, la Albiceleste logró superar la derrota sufrida en el debut ante Arabia Saudita y se impuso 2-0 al equipo dirigido en ese entonces por el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Por otro lado, el principal responsable del fútbol argentino indicó que aún no se ha definido el futuro de la Finalíssima pendiente contra España.

Argentina y México disputarán un amistoso antes del Mundial 2026.

“Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más”, afirmó. Y agregó: “España es una de las selecciones más competitivas del mundo, sin dudas está entre las cuatro mejores”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La selección argentina terminó con su mejor racha en la historia del ranking FIFA: ¿Cuál es?

Papu Gomez rompió el silencio y habló sobre su salida de la Selección Argentina

La Selección Argentina perdió el primer lugar del Ranking FIFA: en qué puesto quedó

FIFA presentó las tres mascotas del Mundial 2026: el motivo por el que eligieron cada animal

Walter Morales: "Este es un torneo muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera"

Lo que se lee ahora
El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo. video
Declaraciones.

Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Luis Atilio Bruno
Conmoción.

Chats comprometedores agravarían la situación del cura investigado por abuso

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

IPSEL, homenaje a Kim. video
Homenaje.

FNE 2025: las emotivas palabras del padre de Kim Gómez por la carroza del IPSEL

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel