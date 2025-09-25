jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 13:40
Fútbol.

Walter Morales: "Este es un torneo muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera"

El presidente de Gimnasia, destacó la unión y el compromiso del equipo, que mantiene buenas expectativas pese a la ventaja de Gimnasia de Mendoza.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Walter Morales habló del presente de Gimnasia de Jujuy

Walter Morales habló del presente de Gimnasia de Jujuy

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Walter Morales, habló de manera sincera y cercana sobre la actualidad del equipo, destacando la unión y el compromiso del plantel: “Este es un grupo muy unido, que trabaja muy bien unido, así que reafirmar eso, nada más.” Reconoció que, aunque el equipo estuvo puntero por mucho tiempo, ahora Gimnasia de Mendoza se escapó un poco, pero mantiene “buenas expectativas” y está “ahí con expectativa de clasificar en los primeros lugares para el reducido”.

Gimnasia de Jujuy
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la derrota ante Agropecuario
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. San Telmo: cambiaron el horario y será televisado

Sobre el torneo de Primera Nacional que lo tiene de protagonista, Morales explicó la dificultad del mismo: “Este es un torneo muy parejo, un torneo donde cualquiera le gana a cualquiera.” Señaló que todos los equipos sufren altibajos, “algunos bajones futbolísticos, algunos bajones físicos, a todos les pasa lo mismo. La gran mayoría juegan por algo, por meterse en el reducido, por jugar una final, por no descender.”

Una charla privada

Respecto a los resultados recientes, admitió que la suerte no estuvo del lado de Gimnasia: “Gimnasia ha ligado, Gimnasia Mendoza ha ligado lo que Gimnasia Jujuy no ha ligado. Sin embargo, añadió con naturalidad: “el fútbol de eso se trata, ¿no?” y calificó al torneo como “muy duro”.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 11.55.20

En cuanto a la charla con los jugadores, Morales mantuvo la privacidad pero destacó la fortaleza del grupo: “un plantel que está muy bien… confiamos mucho en estos chicos y esperamos que podamos cumplir los objetivos.” Agradeció el apoyo del público: “Al hincha solamente agradecerle, yo no dejo de ser hincha por ser el presidente siento lo mismo que siente el hincha y la impotencia que siento cuando perdés.”

Gimnasia de Jujuy- Primera Nacional
Gimnasia espera recuperarse frente a San Telmo

Gimnasia espera recuperarse frente a San Telmo

Sobre el arbitraje, Morales se mostró comprensivo y reflexivo: “Se cometen muchos errores… somos humanos, los árbitros son humanos, se equivocan hay que desdramatizar un poco.” Recalcó que, al final, “no se nos va la vida en esto, es simplemente un deporte que nos da a los argentinos muchas alegrías.”

El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo. video
Declaraciones.

Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

Por  Redacción de TodoJujuy

