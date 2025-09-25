Walter Morales: "Este es un torneo muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera"

Walter Morales habló del presente de Gimnasia de Jujuy

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Walter Morales, habló de manera sincera y cercana sobre la actualidad del equipo, destacando la unión y el compromiso del plantel: “Este es un grupo muy unido, que trabaja muy bien unido, así que reafirmar eso, nada más.” Reconoció que, aunque el equipo estuvo puntero por mucho tiempo, ahora Gimnasia de Mendoza se escapó un poco, pero mantiene “buenas expectativas” y está “ahí con expectativa de clasificar en los primeros lugares para el reducido”.

Sobre el torneo de Primera Nacional que lo tiene de protagonista, Morales explicó la dificultad del mismo: “Este es un torneo muy parejo, un torneo donde cualquiera le gana a cualquiera.” Señaló que todos los equipos sufren altibajos, “algunos bajones futbolísticos, algunos bajones físicos, a todos les pasa lo mismo. La gran mayoría juegan por algo, por meterse en el reducido, por jugar una final, por no descender.”

Una charla privada Respecto a los resultados recientes, admitió que la suerte no estuvo del lado de Gimnasia: “Gimnasia ha ligado, Gimnasia Mendoza ha ligado lo que Gimnasia Jujuy no ha ligado. Sin embargo, añadió con naturalidad: “el fútbol de eso se trata, ¿no?” y calificó al torneo como “muy duro”.

En cuanto a la charla con los jugadores, Morales mantuvo la privacidad pero destacó la fortaleza del grupo: “un plantel que está muy bien… confiamos mucho en estos chicos y esperamos que podamos cumplir los objetivos.” Agradeció el apoyo del público: “Al hincha solamente agradecerle, yo no dejo de ser hincha por ser el presidente siento lo mismo que siente el hincha y la impotencia que siento cuando perdés.” Gimnasia de Jujuy- Primera Nacional Gimnasia espera recuperarse frente a San Telmo Sobre el arbitraje, Morales se mostró comprensivo y reflexivo: “Se cometen muchos errores… somos humanos, los árbitros son humanos, se equivocan hay que desdramatizar un poco.” Recalcó que, al final, “no se nos va la vida en esto, es simplemente un deporte que nos da a los argentinos muchas alegrías.”

