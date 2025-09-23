Árbitro confirmado para la visita de Gimnasia de Jujuy a San Telmo

Gimnasia de Jujuy visita este sábado 27 de septiembre en el estadio “Osvaldo Francisco Baletto” a San Telmo a partir de las 13.05 horas con televisación de TyC Sports , en el marco de la fecha 33 de la Primera Nacional Zona B.

En las últimas horas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en el choque de la Primera Nacional. Franco Acita fue designado árbitro principal , mientras que Lucas Ripoli y Mariano Cichetto, serán asistentes 1 y 2, respectivamente. Lucas Brumer, oficiará de cuarto árbitro.

Gimnasia de Jujuy volvió a perder y sumó su tercera derrota consecutiva en la Primera Nacional ante Agropecuario. Matías Módolo se mostró “orgulloso” del plantel y afirmó que “van a pelear el ascenso hasta el final”, aunque reconoció que el equipo quedó golpeado.

“El grupo está golpeado porque fue una derrota dura, fue la tercera, y el contraste entre la ilusión de jugar una final por el ascenso directo y el resultado del partido es una frustración. Viendo cómo nos repusimos a las adversidades, el grupo mostró que está fuerte”.

“Pelearemos para quedar entre los primeros para definir de local. El objetivo principal queda lejísimo pero muy orgullo de estar al frente de este grupo. Vamos a pelear el ascenso hasta el final, no va a cambiar nada".

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Después de la derrota, y considerando los resultados de sus competidores directos, Gimnasia de Jujuy quedó en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos. La Zona B es liderada por Gimnasia de Mendoza con 59 unidades, seguido por Estudiantes de Río Cuarto con 56 y Estudiantes de Caseros con 55.