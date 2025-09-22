lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 15:14
Gimnasia de Jujuy repudió los hechos de violencia y "garantiza todas las medidas necesarias"

Luego de los confusos hechos ocurridos durante el encuentro de Gimnasia de Jujuy y Agropecuario, el Club dio un comunicado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El domingo en el estadio 23 de Agosto no solo quedó marcado por la derrota de Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-0 ante Agropecuario, sino también por los graves incidentes que empañaron la jornada. Durante el encuentro, el “accionar desmedido de un efectivo policial” terminó afectando a los hinchas que se encontraban en el sector Preferencial, lo que generó indignación entre los socios y simpatizantes del club.

En medio del malestar, la dirigencia del Lobo jujeño emitió un comunicado oficial en el que manifestó su solidaridad con los afectados y exigió que se garantice la seguridad de los espectadores en los próximos partidos.

El comunicado del club

“El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy lamenta y acompaña a los socios e hinchas que sufrieron el accionar desmedido de un efectivo policial que afectó a espectadores ubicados en el sector Preferencial.

Además, la institución garantiza la adopción de todas las medidas que sean necesarias, a fin de evitar que esta situación se repita, de manera que cada partido siga siendo una fiesta de la familia jujeña”, señala el texto difundido.

